Les investisseurs XRP FOMO au milieu des développements dans le procès SEC contre Ripple | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a augmenté de plus de 50 % depuis le 3 février.

Une clôture extrêmement haussière sur le graphique quotidien d’Ichimoku a converti le XRP en un marché haussier.

Les avocats de Ripple indiquent que des documents non scellés qui seront bientôt publiés prouvent que Ripple a été informé que XRP n’est pas une sécurité.

L’action des prix XRP a été l’une des actions de prix les plus performantes de tout l’espace crypto. Cette récente poussée haussière a donné aux traders XRP une sorte de répit, car XRP a surpassé Bitcoin et Ethereum – ce qu’il a du mal à faire depuis près de deux ans.

Le prix du XRP poursuivra sa hausse haussière

Le prix du XRP devrait continuer à bénéficier d’un événement « acheter la rumeur » lié aux récentes mises à jour dans l’affaire de la SEC contre Ripple. Contrairement à la croyance populaire, le nœud du problème dans le cas juridique de Ripple n’est pas de savoir si XRP est une sécurité, mais c’est un différend sur des conseils juridiques. Ripple a soutenu pour sa défense que dès 2012, ils « … ont reçu une analyse juridique selon laquelle XRP n’était pas un contrat d’investissement ».

En un mot, la SEC a affirmé que Ripple et l’ancien PDG Christian Larsen étaient conscients des risques que le XRP puisse être considéré comme une sécurité en vertu de la loi fédérale. Cependant, Ripple soutient que leur analyse juridique fournie par un cabinet juridique qui sera bientôt identifié a conclu que le XRP n’était pas un titre. De plus, Reuter’s a rapporté que Ripple et Larsen ne voulaient pas que les mémos et documents internes soient descellés en raison de ces documents contenant des informations exclusives et sensibles essentielles aux activités et au succès de Ripple dans un espace concurrentiel. Cependant, l’avocat général de Ripple, Stuary Alderoty, a été cité en disant: « Nous attendons avec impatience que le public ait accès à ces documents alors que nous continuons à défendre vigoureusement l’affaire. »

Bien que rien ne soit concret dans le bourbier de l’affaire SEC contre Ripple, ces événements ont néanmoins été un boom pour les hodlers XRP. En conséquence, les nouvelles récentes ont été considérées comme un événement haussier fondamental, et les spéculateurs sont revenus en masse au XRP.

Le résultat net de la récente mise à jour juridique est que le prix XRP remplit l’une des conditions d’entrée haussières les plus recherchées au sein du système Ichimoku Kinko Hyo : une cassure haussière idéale d’Ichimoku. De plus, la clôture quotidienne actuelle est au-dessus du nuage Ichimoku et le Chikou Span est au-dessus des corps des chandeliers et dans un espace ouvert, indiquant peu ou pas de résistance alors que le prix du XRP augmente.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USD

À court terme, le potentiel de hausse du prix XRP est probablement limité à 1,05 $, là où se trouve l’hebdomadaire Senkou Span B. Le point de contrôle du volume 2021 étendu repose également à 1,05 $. Les risques de baisse devraient être limités au Cloud quotidien dans la zone de valeur de 0,80 $.