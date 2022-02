Le prix SafeMoon se consolide avant une autre cassure massive comme 2021 | Cryptomonnaie

Le prix SafeMoon se situe dans une zone de congestion étroite.

La consolidation précède les nouvelles tendances.

Un niveau de support critique à venir déclenchera une activité baissière ou haussière à court terme.

Le prix de SafeMoon est bloqué dans une fourchette étroite, ce qui avertit les commerçants qu’un mouvement plus important pourrait bientôt arriver. Les données historiques limitées sur les derniers graphiques SafeMoon ajoutent des risques supplémentaires, car les prédictions deviennent plus étroitement liées aux fourchettes de prix négociées actuelles.

Le prix de SafeMoon pourrait grimper à 0,0022 $

Le prix de SafeMoon s’est négocié dans une fourchette de consolidation étroite entre 0,0015 $ et le retracement Fibonacci de 61,8 % à 0,0018 $. Les traders ont été fauchés près de la zone de valeur de 0,008 $, avec un pic important le 8 février, atteignant presque 0,002 $ avant l’effondrement à 0,0017 $. Ce swing a vu le prix passer au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen, puis en dessous de ces deux niveaux d’Ichimoku, et enfin au-dessus.

Le niveau critique à surveiller pour le prix SafeMoon est la zone de valeur de 0,0018 $ – elle contient le retracement de Fibonacci à 61,8 %, le Kijun-Sen de 4 heures et le Tenkan-Sen de 4 heures. Une clôture en dessous de 0,0018 $ ne signifie pas nécessairement qu’une action baissière sur les prix est inévitable, mais elle expose à un risque d’échec de l’action haussière future sur les prix. Le vrai danger est une clôture de 4 heures en dessous de 0,0017 $, car cela pourrait déclencher une pression de vente importante vers la zone de valeur de 0,0014 $.

Actuellement, le graphique de 4 heures est extrêmement haussier. Toutes les conditions nécessaires à une cassure haussière idéale d’Ichimoku sont actuellement réunies :

Future Senkou Span A au-dessus de Future Senkou Span B Tenkan-Sen au-dessus du Kijun-Sen La clôture se situe au-dessus du Tenkan-Sen, du Kijun-Sen et du nuage Ichimoku (Senkou Span A et Senkou Span B). Le Chikou Span est au-dessus des corps des chandeliers et dans un espace ouvert.

Graphique SafeMoon/USDT sur 4 heures Ichimoku Kinko Hyo

Avec toutes les conditions ci-dessus vraies, le prix SafeMoon a statistiquement plus de facilité à monter qu’à baisser en raison de l’absence de zones de résistance Ichimoku à venir. Le potentiel de hausse est probablement limité à l’extension Fibonacci de 161,8 % à 0,0022 $.