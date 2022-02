Bitcoin atteindra 150 000 $ et rivalisera avec l’or, selon JP Morgan | Cryptomonnaie

Le géant bancaire américain JP Morgan a prédit que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 150 000 $ à long terme.

Les analystes de JP Morgan estiment que les entrées de capitaux dans Bitcoin pourraient dépasser les investissements du secteur privé dans l’or, estimés à 2,7 billions de dollars.

L’activité en USD Tether, considérée comme un indicateur de la hausse des prix du Bitcoin, a chuté.

Les grands investisseurs de portefeuille ont continué à accumuler du Bitcoin à travers le récent bain de sang au milieu de la demande croissante des institutions.

Le géant bancaire JP Morgan estime que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 150 000 dollars et que l’actif pourrait concurrencer les investissements privés dans l’or. Les analystes de JP Morgan estiment que la volatilité du Bitcoin doit baisser ; une fois que l’actif est nettement moins volatil, il peut gagner de la valeur.

Les analystes de JP Morgan sont optimistes sur Bitcoin

JP Morgan, un géant bancaire américain, a prédit que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 150 000 $ à long terme. JP Morgan avait fixé un objectif de 146 000 dollars pour le prix du Bitcoin en 2021. Les analystes estiment que si l’afflux d’investissements dans Bitcoin se poursuit, l’actif pourrait correspondre aux investissements du secteur privé dans l’or, estimés à 2,7 billions de dollars.

Bien que les analystes du géant bancaire estiment que Bitcoin est actuellement surévalué, il pourrait prendre de la valeur à mesure que la volatilité de l’actif diminue. Sur la base de l’évaluation actuelle, la volatilité de Bitcoin est quatre fois supérieure à celle de l’or.

En plus de la prédiction de JP Morgan, l’activité en USD Tether est considérée comme un indicateur fiable des points de rallye des prix Bitcoin lors d’une course haussière BTC. Les adresses actives quotidiennes sur le réseau Tether sont tombées à leur plus bas niveau en deux ans, après avoir atteint un sommet à la mi-novembre 2021.

Historiquement, une baisse des transactions en pièces stables coïncide avec une hausse des prix du Bitcoin.

En plus de la baisse de l’activité en chaîne sur USD Tether, les grands investisseurs de portefeuille ont un pic d’accumulation de Bitcoin. Les adresses de méga-baleines contenant 1 000 Bitcoins ou plus ont continué à s’accumuler grâce aux récents bains de sang de Bitcoin.

Accumulation de Bitcoin par Mega Whales

@CryptoSultan21, analyste et trader crypto, estime que la tendance baissière de Bitcoin touche à sa fin et que l’actif semble être entré dans la phase finale d’une consolidation prolongée. L’analyste affirme qu’au-delà de 43 000 $, le prix du Bitcoin pourrait grimper vers 47 000 $.

La tendance baissière est-elle terminée ? Si l’histoire est une indication, alors #Bitcoins semble imiter la phase finale d’une tendance baissière prolongée.#BTC teste actuellement le 50MA autour de 43k. Une cassure concrète du 50MA peut indiquer un rallye imminent vers ~ 47k.$ BTC pic.twitter.com/1zrOUo8Bx8 – Sultan (@CryptoSultan21) 7 février 2022

Les analystes de Netcost-Security estiment que le prix du Bitcoin est sur la bonne voie pour atteindre 50 000 $.