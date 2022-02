Le prix de Cardano crie « acheter » avant une cassure haussière | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano sort d’une clôture hebdomadaire très haussière de la semaine dernière.

Les commerçants pourraient renvoyer ADA dans le Cloud hebdomadaire, évitant ainsi une pression de vente supplémentaire.

Les traders envisagent maintenant le prochain niveau de résistance primaire à tester à 1,50 $.

L’action des prix de Cardano a été extrêmement haussière au cours des deux dernières semaines. Du plus bas de janvier à 0,92 $ au plus récent sommet à 1,26 $, Cardano a gagné un impressionnant 37 %. Le récent recul de 1,30 $ n’a pas entraîné de mouvement de continuation baissier. Au lieu de cela, une nouvelle opportunité d’achat a été présentée.

Le prix de Cardano se prépare à une cassure au-dessus de 1,30 $ pour tester 1,50 $

Sur le graphique hebdomadaire Ichimoku, le prix de Cardano doit rester au-dessus du bas du nuage Ichimoku pour rester à l’écart de toute nouvelle perspective baissière. Cela signifie qu’il devra clôturer cette semaine à ou au-dessus de la zone de valeur de 1,32 $, ce qui signifie clôturer au-dessus du Tenkan-Sen hebdomadaire à 1,28 $ et du retracement Fibonacci de 38,2 % à 1,32 $. Ne pas le faire signifie que Cardano ouvrira le chandelier sous le nuage la semaine suivante – un signal inquiétant et baissier.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ADA/USD

Cependant, le graphique de 0,02 $ en points et en chiffres présente une perspective très haussière avec un mouvement de prix à la hausse expansif à venir. Le prix de Cardano s’est récemment transformé en marché haussier après que les traders aient poussé ADA au-delà de la ligne de tendance du marché baissier (ligne diagonale rouge) à 1,18 $. La colonne O actuelle est le premier recul après sa conversion en marché haussier. Dans l’analyse Point and Figure, ce premier repli est considéré comme un signe de force et non de faiblesse. Il représente également une opportunité.

L’entrée longue théorique est un ordre d’achat stop à 1,20 $, un stop loss à 1,12 $ et un objectif de profit à 1,58 $. Cette configuration commerciale représente une récompense/risque de 4,75:1. Il est basé sur l’entrée après une inversion du motif polaire. L’entrée est sur l’inversion à trois cases de la colonne O actuelle. Ainsi, à mesure que le prix baisse, l’entrée et le stop-loss se déplacent en tandem, mais l’objectif de profit reste le même.

ADA/USD $0.01/3-box Reversal Point and Figure Chart

L’objectif de profit est basé sur la méthode de l’objectif de profit vertical dans l’analyse des points et des chiffres, mais sera plus probablement arrêté près du niveau de prix critique et psychologique de 1,50 $. L’entrée longue théorique est invalidée si la colonne O actuelle revient dans la zone de valeur de 1,08 $. Cardano serait probablement à la merci d’un nouveau marché baissier dans ce scénario.