JPMorgan estime la «juste valeur» de Bitcoin à 38 000 $ | Cryptomonnaie

Alors que Bitcoin (BTC) affiche une reprise de prix significative depuis début février, les analystes de JPMorgan ont suggéré que la «juste valeur» de BTC est en fait inférieure à son prix de marché mardi.

Le niveau actuel de juste valeur pour BTC est d’environ 38 000 $, ont déclaré les stratèges de JPMorgan dans la dernière note aux investisseurs de la banque publiée mardi. Dirigés par l’analyste du marché de la cryptomonnaie de JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou, les stratèges ont estimé que la « juste valeur » basée sur le Bitcoin était près de quatre fois plus volatile que l’or.

La «juste valeur» de Bitcoin passerait à 50 000 dollars dans un scénario où le niveau de volatilité se réduirait à trois fois, ont suggéré les stratèges, ajoutant:

« Le plus grand défi pour Bitcoin à l’avenir est sa volatilité et les cycles d’expansion et de récession qui entravent l’adoption institutionnelle. »

Au moment de la rédaction de cet article, BTC s’échangeait autour de 43 000 $, soit 12 % de plus que la « juste valeur » suggérée par JPMorgan. Bitcoin se rapprochait auparavant de 45 000 dollars, atteignant environ 44 900 dollars mardi, selon les données de CoinGecko.

Tout en étant baissiers sur la «juste valeur» actuelle de Bitcoin, les stratèges de JPMorgan prévoient toujours que BTC dépassera largement les 100 000 dollars un jour. Selon le rapport, l’objectif théorique à long terme de Panigirtzoglou pour Bitcoin s’élève à 150 000 dollars, contre 146 000 dollars prévus en janvier 2021.

Les analystes de JPMorgan ont également noté que la correction des prix de Bitcoin en janvier ressemble « moins à une capitulation » que celle enregistrée en mai 2021, lorsque BTC a chuté de 50 %, passant de plus de 60 000 $ à environ 33 000 $. Cependant, certaines mesures de la BTC, telles que les intérêts ouverts à terme et les réserves sur les bourses, indiquent une « tendance à la réduction des positions plus longue et donc plus inquiétante » qui a commencé en novembre, auraient ajouté les stratèges.

Les stratèges avaient précédemment publié un rapport similaire en novembre, affirmant que la « juste valeur » de Bitcoin était d’environ 35 000 dollars, soit environ 45 % de moins que son prix de marché de 63 281 dollars.