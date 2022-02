Le prix du litecoin dans la zone de cassure alors que les traders affluent | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin a glissé hier après une série parfaite de gains depuis le 3 février.

La baisse semble de courte durée car les traders tremblent avant la ligne de tendance descendante mensuelle R1 et rouge, prête pour une cassure.

Attendez-vous à un rallye à plusieurs niveaux avec des prises de bénéfices à 160 $, 170 $ et 180 $ avant de penser à 200 $.

Le prix du litecoin (LTC) a subi une courte correction hier après que les haussiers aient été confrontés à un double obstacle avec l’intersection de la ligne de tendance descendante rouge avec le niveau de résistance mensuel R1. Les acheteurs ont été chassés de la zone de rupture mais ont fait un retour aujourd’hui avec des vents favorables sur le marché mondial dans leur coin, et ils essaient de briser la tendance à la baisse depuis novembre. Une percée verrait des gains solides avec des prises de bénéfices autour de 160 $, 170 $ et 180 $, avant de viser 200 $ à moyen terme.

Bull run prêt à démarrer avec des gains ultimes de près de 48 %

Le prix du litecoin a subi une courte correction car les traders n’étaient pas en mesure de dépasser le double coup dur de la résistance à 144 $. Après le rejet, le prix a glissé en dessous de la moyenne mobile simple sur 55 jours, autour de 134 $. Mais les haussiers ont connu une solide ouverture ce matin avec un net rebond sur ce SMA de 55 jours et devraient casser 134 $ avec quelques vents favorables supplémentaires provenant des marchés mondiaux.

L’action des prix LTC accueille favorablement ces nouveaux vents favorables alors que les investisseurs regardent au-delà de la banque centrale et commencent à rechercher davantage d’opportunités d’investissement, y compris les crypto-monnaies. L’intérêt supplémentaire, le volume d’achat et les vents favorables ont préparé Litecoin pour une cassure commerciale avec le niveau de résistance mensuel R1 comme niveau critique pour clôturer au-dessus de cette semaine. À partir de là, le niveau suivant à vue est de 160 $, en tant que plafond de la zone de distribution. Ensuite, il y a 170 $ et le SMA de 200 jours, puis 180 $, situés près du niveau de résistance mensuel R2.

Graphique journalier LTC/USD

Comme les obstacles à 140 $ se sont déjà avérés trop importants pour que les traders puissent les franchir, cela pourrait encore être le cas aujourd’hui. Avec le risque que l’action des prix soit à nouveau rejetée, attendez-vous à un mouvement à la baisse plus important, le SMA de 55 jours n’étant pas assez favorable et le prix retombant probablement à 120 $. À ce niveau, les traders ont le pivot mensuel pour qu’une entrée fasse une autre tentative sur la ligne de tendance descendante rouge dans quelques semaines.