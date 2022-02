La Russie reconnaissant la crypto comme une forme de monnaie valide les perspectives d’hyper-adoption de Wells Fargo | Cryptomonnaie

Les régulateurs russes espèrent faire sortir l’industrie de la cryptomonnaie de l’ombre grâce à son acceptation en tant que monnaie.

Accepter Bitcoin comme moyen d’échange ouvre la porte à des activités commerciales légales liées à la cryptomonnaie.

Les analystes ont fixé un objectif de 50 000 $ pour Bitcoin alors que l’actif atteint de nouveaux jalons.

Apple a sauté après avoir ajouté une nouvelle fonctionnalité permettant aux commerçants d’accepter les paiements crypto.

Les régulateurs russes ont accepté le Bitcoin comme monnaie à un moment décisif pour la crypto-monnaie. Wells Fargo a récemment révélé qu’il n’était pas trop tard pour sauter dans le train du Bitcoin, entraînant une adoption institutionnelle plus élevée dans l’industrie de la cryptomonnaie.

L’adoption par la Russie du Bitcoin et de la cryptomonnaie marque une étape clé

La banque centrale de Russie a conclu un accord pour modifier les lois existantes sur la crypto-monnaie et reconnaître la crypto-monnaie comme moyen d’échange. Le nouvel accord est conforme à l’objectif de la Russie de classer les crypto-monnaies comme une monnaie standard comme le rouble et non comme un actif financier.

La législation relative à la classification sera élaborée avant le 18 février 2022. Le règlement vise à intégrer la circulation des crypto-monnaies dans le système financier du pays, ouvrant des opportunités commerciales pour les services et plateformes liés à la cryptomonnaie.

Le projet de document se lit comme suit :

L’établissement de règles de circulation des crypto-monnaies et de mesures de contrôle minimisera la menace pour la stabilité du système financier et réduira l’utilisation des crypto-monnaies à des fins illégales puisqu’une interdiction complète du segment des opérations liées à leur circulation est impossible.

L’acceptation du Bitcoin et des crypto-monnaies comme cours légal en Russie permettrait aux opérateurs agréés de déclarer leurs revenus via le système bancaire du pays, avec des contrôles d’identité en place.

L’acceptation par la Russie du Bitcoin en tant que monnaie intervient à un moment où Wells Fargo partageait une perspective haussière pour la crypto. Les analystes de Wells Fargo ont comparé l’adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies à Internet.

Les taux d’adoption des crypto-monnaies semblent suivre la voie d’autres technologies avancées antérieures, en particulier Internet. Si cette tendance se poursuit, les crypto-monnaies pourraient bientôt sortir de la phase d’adoption précoce et entrer dans un point d’inflexion d’hyper-adoption.

Les analystes estiment que les progrès réglementaires observés dans les crypto-monnaies au cours des dernières années pourraient être l’un des principaux moteurs de l’adoption. Les cadres juridiques et de surveillance qui sont mis en place dans le monde entier pourraient solidifier les crypto-monnaies en tant qu’actifs investissables.

Historique d’utilisation d’Internet vs utilisateurs de crypto

Wells Fargo suggère qu’il n’est pas trop tard pour investir dans les crypto-monnaies. Avec la décision du régulateur russe de légaliser le Bitcoin, Apple semble également rejoindre l’engouement pour la cryptomonnaie. La société technologique multinationale américaine introduira une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’utiliser la fonctionnalité « tap to pay » pour effectuer des paiements en crypto-monnaie.

Le nouveau système de paiement fonctionnera avec « des cartes de crédit et de débit sans contact et d’autres portefeuilles numériques via un simple clic sur l’iPhone ».

Nous venons de lancer Tap to Pay sur iPhone, un excellent moyen pour des millions de petites entreprises d’accepter les paiements sans contact directement depuis leur iPhone. C’est facile, sécurisé et sortira plus tard cette année. https://t.co/w6P6oS7grm – Tim Cook (@tim_cook) 9 février 2022

Les analystes ont évalué le prix du Bitcoin et prévoient que la correction pourrait bientôt être terminée, permettant à BTC de reprendre sa tendance haussière.

D’autre part, les analystes de Netcost-Security prévoient que, dans une perspective à court terme, Bitcoin est bien placé pour marcher vers 50 000 $.