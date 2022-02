Binance Coin se remet d’un piège haussier alors que BNB se prépare à éclater | Cryptomonnaie

Binance Coin était sur le point de briser sa tendance à la baisse depuis décembre, mais l’évolution des prix s’est estompée et les baissiers ont déclenché un piège haussier.

BNB voit les traders sortir du fossé après une ouverture positive à tous les niveaux dans les indices ASIA PAC et européens.

BNB pourrait atteindre 452 $ d’ici la fin de cette semaine, apportant des gains d’environ 10 % aux portefeuilles.

L’action des prix de Binance Coin (BNB) a fait mal à beaucoup de traders hier, après que les baissiers ont sauté sur la cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge et, ce faisant, ont tiré le prix du BNB à la baisse, frappant les traders avec une perte. Les traders ont dû céder et subir la perte, mais ils sont de retour aujourd’hui alors que les vents favorables des marchés boursiers se répercutent sur les crypto-monnaies. Attendez-vous à plus de hausse, car les investisseurs regardent désormais au-delà des messages de plusieurs banques centrales la semaine dernière et profitent des opportunités de hausse, l’action sur les prix de la BNB devant atteindre 452 $ d’ici la fin de cette semaine.

Lorsque BNB atteint 452 $, les haussiers ont atteint un gain de 10 % et la tendance à la baisse est morte et enterrée

Binance Coin avait l’air très haussier hier alors que le prix a franchi la ligne de tendance rouge descendante dictant l’action des prix depuis décembre. Avec cette pause, plus de traders ont sauté avec impatience pour une position longue pensant que cela pourrait être le prélude d’un rallye vers de nouveaux sommets historiques. Mais les baissiers ont repoussé, ce qui en a fait une fausse cassure et a piégé les traders dans le processus, qui ont ensuite été évincés de leurs positions à la cassure de 434,70 $. Avec une perte de 6% sur les livres intrajournaliers, l’indice de force relative a dû arrêter sa tendance haussière et a connu une courte réaction baissière instinctive.

L’action sur les prix de la BNB reçoit de l’aide ce matin des indices mondiaux, car les sessions ASIA PAC et européennes impriment des chiffres verts sur tous les principaux indices boursiers, et plusieurs opérations de couverture commencent à se dérouler. Cela a créé un sentiment haussier positif qui crée des vents favorables pour plusieurs classes d’actifs sur les marchés mondiaux, parmi lesquelles les crypto-monnaies. Il est essentiel pour aujourd’hui que l’action des prix BNB puisse dépasser le pivot mensuel autour de 420 $ et éventuellement casser la ligne de tendance descendante rouge avec une clôture quotidienne au-dessus, pour préparer le terrain à 452 $ plus tard cette semaine.

Graphique journalier BNB/USD

Après le rejet ferme sur la fausse cassure, un éventuel rejet par le pivot mensuel à 420$ pourrait être le suivant. Cela signifierait que la ligne de tendance descendante rouge est encore trop difficile à casser, et avec la croix de la mort – de la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours en dessous de la SMA à 200 jours – nous avons deux indicateurs très baissiers plafonnant tout potentiel de hausse. Attendez-vous à une recherche de support vers 389 $ avec le niveau de support à court terme et la ligne de tendance ascendante orange comme éléments sous-jacents empêchant l’action des prix BNB de baisser davantage.