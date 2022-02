Bitcoin : Signal d’achat ciblant 45400/500 [Video] | Cryptomonnaie

Le bitcoin a battu toutes les résistances importantes pour un signal d’achat… alors que nous grimpons à 45 500 au cours de la nuit.

Ripple était apparemment un bâtiment de base !! Nous avons tiré plus haut jusqu’à 7750 et le prochain objectif de 8500/8550 – jusqu’à 9120 dans la nuit.

Ethereum continue plus haut jusqu’au prochain objectif de 3200/3230.

Analyse quotidienne

Bitcoin à travers 23,6% de résistance Fibonacci à 41400/500 que je considère comme un signal d’achat ciblant 45400/500 avec un plus haut pour la journée exactement ici. Si nous continuons plus haut cette semaine, recherchez 46600/800. Nous devrions avoir du mal à battre ce niveau ici, mais probablement seulement une pause – les shorts peuvent être trop risqués. Une cassure plus élevée cible 49000/500.

Bon support à 42600/400 aujourd’hui. Cependant, si nous continuons à baisser, recherchez une opportunité d’achat à 40800/500. Les longs doivent s’arrêter en dessous de 40300.

Ripple a battu une forte résistance à 7350/7450 pour un bon signal d’achat à moyen terme. Achetez et conservez !! Les cibles jusqu’à 8500/8550 ont été atteintes alors que nous recherchons un test de forte résistance à 9480/9580. Une cassure au-dessus de 9650 est le prochain signal d’achat.

Le support solide à 8600/8500 a cependant échoué mais attendez-vous à un support solide à 8300/8200 – les positions longues doivent s’arrêter en dessous de 8100. Support à 7350/7250. Les longs ont besoin de s’arrêter en dessous de 7150.

Ethereum a tiré plus haut sur toutes les cibles jusqu’à 3200/3230. Si nous continuons plus haut, recherchez 3400/3420 puis 3510/30.

Support fort à 3000/2970 puis 2840/00.