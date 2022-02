Le prix de Solana peut atteindre 135 $ si les traders SOL trouvent un soutien | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a reculé de 11 % après avoir rencontré le disjoncteur baissier, passant de 115,51 $ à 144,70 $.

Le retracement qui en a résulté a trouvé un support à 110,03 $, faisant allusion à un rallye d’inversion.

Une rupture de la barrière de 93,30 $ invalidera la thèse haussière de SOL.

Le prix de Solana a connu un lent renversement de la tendance générale à la baisse après avoir retesté un niveau de support crucial. Néanmoins, la tendance haussière était impressionnante mais a été stoppée en raison d’une barrière de résistance rigide, entraînant un recul. Les traders SOL semblent avoir fait leur retour et suggèrent qu’une nouvelle tendance haussière semble probable.

Prix ​​Solana pour relancer son ascension

Le prix de Solana a reculé d’environ 11 % après avoir marqué le disjoncteur baissier de 115,51 $ à 144,70 $ pour la deuxième fois. Cette baisse a trouvé un support à la barrière de 110,03 $ et établit actuellement un biais directionnel.

Une résurgence d’acheteurs se traduira probablement par un rebond dudit pied conduisant à une tendance haussière dans le disjoncteur. Cette fois-ci, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Solana franchisse et reteste la barrière de résistance hebdomadaire à 135,71 $.

Au total, cette montée en flèche constituerait une augmentation de 23% à partir de 110,03 $ et est probablement là où la hausse du prix de Solana est plafonnée. Un dépassement de cette barrière nécessitera une pression d’achat supplémentaire ou un retracement qui réinitialise l’élan haussier.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

Alors que le niveau de support de 110,03 $ semble maintenir la baisse stable, une panne pourrait conduire à un nouveau test de la barrière de 101,95 $. Ce mouvement vers le bas donnera aux traders une autre chance de revenir. Le fait de ne pas tirer un 180 suggérera probablement une faiblesse parmi les acheteurs.

Si le prix de Solana produit un chandelier quotidien proche de 93,30 $, cela invalidera la thèse haussière et ouvrira la possibilité de créer un plus bas plus bas. Dans cette situation, SOL pourrait gagner en revisitant la zone de demande quotidienne, s’étendant de 65,91 $ à 81,90 $.