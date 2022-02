Le ministère américain de la Justice a saisi 3,6 milliards de dollars de Bitcoin volés lors du piratage de Bitfinex en 2016 | Cryptomonnaie

Le ministère de la Justice a annoncé sa plus importante saisie financière d’une valeur de 3,6 milliards de dollars en Bitcoin.

Un couple de New York a été arrêté alors qu’il était accusé d’avoir conspiré pour blanchir des fonds BTC volés lors du piratage d’échange Bitfinex de 2016.

Le sous-procureur général a répété que les autorités sont en mesure de suivre l’argent via la blockchain.

Le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) a récemment révélé qu’il avait réussi à récupérer plus de trois milliards de dollars de Bitcoin volés lors du piratage de Bitfinex en 2016. Les forces de l’ordre ont également arrêté un couple à New York pour complot présumé en vue de blanchir les avoirs volés.

Un couple new-yorkais a tenté de blanchir des Bitcoins volés

Le procureur général adjoint Lisa Monaco a déclaré dans un communiqué que la dernière récupération de 3,6 milliards de dollars de Bitcoin était la plus grande saisie financière jamais réalisée par le département.

Le couple, Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, a tenté de blanchir le BTC volé via un « labyrinthe de transactions de crypto-monnaie », notamment en déposant les pièces sur les bourses et sur le darknet et en les retirant, ainsi qu’en automatisant les transactions à l’aide de programmes informatiques.

Le sous-procureur a en outre déclaré que « le ministère a une fois de plus montré comment il peut suivre et suivra l’argent ».

Le piratage Bitfinex de 2016, qui a entraîné une perte de 119 756 Bitcoins d’une valeur d’environ 72 millions de dollars au moment où les pirates ont violé la sécurité de la bourse, vaut désormais plus de 5 milliards de dollars.

Depuis le piratage de 2016, les auteurs liés aux fonds volés ont périodiquement déplacé de petites quantités de Bitcoin dans des transactions distinctes, laissant la majeure partie du BTC intacte. Le ministère américain de la Justice a réussi à retracer 25 000 BTC des fonds transférés sur des comptes financiers contrôlés par le couple.

La saisie a été possible grâce aux mandats de perquisition autorisés par le tribunal des comptes en ligne du couple, permettant à des agents spéciaux d’accéder aux fichiers contenant les clés privées qui contrôlaient le portefeuille Bitcoin. Les responsables de l’application des lois ont pu balayer plus de 94 000 Bitcoins volés lors du piratage de Bitfinex.

Le couple aurait également ouvert des comptes professionnels aux États-Unis pour « légitimer leur activité bancaire ».

Le procureur général adjoint de la division criminelle du DoJ, Kenneth Polite, a déclaré que les autorités fédérales ont la capacité de « suivre l’argent à travers la blockchain ».