First Mover Asia : Les prix de la crypto finissent largement dans le rouge | Cryptomonnaie

Le bitcoin a chuté tôt mais s’était redressé à la fin de la journée de négociation aux États-Unis ; l’éther baisse légèrement.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Mouvements du marché : Bitcoin baisse, tandis que LEO de Bitfinex pompe sur le dernier développement du hack 2016.

Avis du technicien : les signaux de surachat sur les graphiques intrajournaliers ont précédé le recul actuel de la BTC. Support inférieur à proximité dans la journée de négociation en Asie.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 44 187 $ + 0,06 %

Éther (ETH) : 3 134 $ -0,3 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur XRP XRP +20,7% Devise Polygone MATIQUE +16,4% Plate-forme de contrat intelligente Ethereum Classique ETC +9,3% Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Marchés

S&P 500 : 4 251 +0,8 %

DJIA : 35 462 +1%

Nasdaq : 14 194 +1,2%

Or : 1 826 $ +1,0 %

Mouvements du marché

Bitcoin (BTC) a reculé à près de 41 000 dollars mardi avant de se redresser dans l’après-midi, tandis que LEO, le jeton d’échange crypto Bitfinex, a bondi. Les responsables américains ont annoncé avoir saisi environ 3,6 milliards de dollars de bitcoins liés au piratage de la bourse en 2016.

Au moment de la publication, la plus ancienne crypto-monnaie se négociait à 44 187 $, à peu près là où elle se trouvait il y a 24 heures, selon les données de CoinDesk.

Bitcoin a chuté mercredi après avoir atteint 45 519,24 $ pendant les heures de négociation en Asie, sur la base des données de TradingView et Coinbase. Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a légèrement baissé au cours des dernières 24 heures pour atteindre un peu plus de 3 132 dollars, selon les données de CoinDesk.

Les données compilées par CoinDesk montrent qu’après une semaine relativement calme, le volume des échanges de bitcoins sur les principales bourses a augmenté progressivement cette semaine.

(CoinDesk/CryptoCompare)

Le bavardage du marché mardi, cependant, était centré sur l’impact potentiel du dernier développement autour du piratage de Bitfinex en 2016. Comme l’a rapporté CoinDesk, le ministère américain de la Justice a annoncé mardi qu’il avait saisi quelque 3,6 milliards de dollars de bitcoins liés à la violation. Le nombre marque la plus grande saisie financière de l’histoire par les forces de l’ordre américaines, selon le communiqué.

Le jeton UNUS SED LEO (LEO), le jeton utilitaire destiné à être utilisé sur Bitfinex et d’autres plateformes de trading gérées par sa société mère iFinex, a augmenté de 40 % en seulement 20 minutes après l’annonce de la nouvelle.

Bitfinex a déclaré qu’il rachèterait et brûlerait tout LEO en circulation s’il récupérait le bitcoin volé dans les 18 mois suivant la date de réception de ce bitcoin.

L’avis du technicien

Le graphique des prix Bitcoin sur quatre heures montre le support / la résistance avec le RSI en bas (Damanick Dantes / CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) a atteint un sommet de 45 488 $ au cours des dernières 24 heures, près d’une zone de résistance clé qui a précédé le recul actuel. La crypto-monnaie pourrait trouver un support inférieur à 40 000 $ dans la journée de négociation en Asie.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique de quatre heures est en baisse par rapport au territoire de surachat, similaire à ce qui s’est produit fin décembre au milieu d’une tendance baissière à court terme. Cette fois, cependant, le bitcoin a dépassé les niveaux de résistance précédents, ce qui signifie que le recul actuel pourrait bientôt se stabiliser.

L’une des préoccupations est la faible conviction des acheteurs, comme en témoigne le faible volume des transactions lors de la précédente hausse des prix. Les rallyes à faible volume entraînent généralement des reculs ou des échanges limités à la fourchette avant qu’un creux de prix plus définitif ne soit confirmé.

Événements importants

8 h 30 HKT/SGT (00 h 30 UTC) : balance commerciale des biens et services des États-Unis (décembre)

8 h 30 HKT/SGT (00 h 30 UTC) : balance commerciale des marchandises des États-Unis (décembre)

18 h 30 HKT/SGT (10 h 30 UTC) : Australie Westpac Consumer Confidence (février)

18h50 HKT/SGT (10h50 UTC) : Masse monétaire japonaise M2+CD (Jan./YoY)

21 h HKT/SGT (13 h UTC) : Anticipations d’inflation de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (Q4/QoQ)