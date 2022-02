Cosmos atteint un support qui poussera le prix ATOM à 32,50 $ | Cryptomonnaie

Le prix Cosmos a été systématiquement rejeté par rapport à un niveau critique de résistance Ichimoku.

La pression de vente d’aujourd’hui devrait trouver un soutien près de 29 $.

Un retour au niveau de prix de 32 $ est essentiel pour qu’ATOM poursuive une autre course haussière.

Le prix de Cosmos se négocie à la baisse aujourd’hui, affichant le chandelier quotidien le plus faible depuis le 2 février. Cependant, la baisse ici pourrait être un test de résistance devenu support.

Le prix Cosmos pourrait se consolider près de 29 $ avant de pousser vers 32,50 $

Le prix Cosmos a été rejeté par rapport au bas du quotidien Ichimoku Cloud (Senkou Span B) au cours des cinq derniers jours de bourse consécutifs. En plus de ce rejet, les baissiers ont pu pousser ATOM sous le retracement de Fibonacci de 38,2 %. Les résultats de cette pression de vente placent ATOM juste au-dessus du Tenkan-Sen à 29,50 $.

Le Tenkan-Sen n’est pas seulement le principal niveau de support Ichimoku à court terme pour le prix Cosmos – c’est le seul niveau de support Ichimoku. Aujourd’hui, c’est aussi le premier test du Tenkan-Sen comme source de soutien. Avant l’évasion ci-dessus, le Tenkan-Sen du 4 février a servi de niveau de résistance principal du 18 janvier 2022 au 4 février.

Un retour à 32,50 $ placerait le prix de Cosmos au-dessus de Senkou Span B et à l’intérieur du nuage Ichimoku. Senkou Span B est le niveau de résistance et de support le plus élevé du système Ichimoku. La force de résistance ou de soutien que Senkou Span B présente est exacerbée si elle est restée stable pendant une période prolongée. Par conséquent, une clôture à 32,50 $ ou plus confirmerait probablement qu’une nouvelle tendance haussière est imminente.

Graphique quotidien ATOM/USD Ichimoku Kinko Hyo

Si le Tenkan-Sen échoue en tant que support du prix Cosmos, ATOM pourrait revenir vers les creux de décembre 2021 près de 21 $.