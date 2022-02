Binance Coin présente une opportunité d’achat avant que le prix du BNB n’atteigne 500 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin a augmenté de plus de 30 % par rapport à son plus bas du 24 janvier.

La pression de vente d’aujourd’hui est probablement une prise de bénéfices, et un nouveau test de la résistance antérieure s’est transformé en support.

Les risques de baisse sont limités, tandis que le potentiel de hausse est important.

Le prix de Binance Coin fait face à une certaine pression de vente aujourd’hui, mettant peut-être fin à une séquence de cinq jours de victoires consécutives. Les vendeurs sont intervenus alors que BNB était juste en deçà du niveau de prix de 450 $, mais n’ont jusqu’à présent pas été en mesure de pousser Binance Coin en dessous du niveau de 400 $.

Le prix de Binance Coin cherche un retour dans la zone de valeur de 500 $

Le prix de Binance Coin s’est récemment converti en un marché haussier sur son graphique à points et chiffres d’inversion de 5,00 $/3 cases. Le recul initial après avoir cassé la ligne de tendance du marché baissier (ligne diagonale rouge) était très faible, il est donc possible que cette colonne O actuelle plonge encore plus bas. Cependant, cela n’affectera pas cette opportunité d’achat à venir.

Il existe une configuration théorique de négociation longue pour le prix de Binance Coin sur son graphique Point and Figure. L’idée commerciale est d’être long sur le renversement à trois cases de la colonne O actuelle ; cette entrée d’achat théorique serait de 435 $ à la publication. Le stop loss est un stop à quatre cases et l’objectif de profit est de 500 $.

BNB/USDT 5,00 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Si le prix de Binance Coin baisse, l’entrée et le stop se déplacent en tandem avec le marché – mais l’objectif de profit à 500 $ reste le même. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit implicite réalisé après le déclenchement de l’entrée.

La transaction longue théorique pour le prix de Binance Coin n’est invalidée que si la BNB dépasse la ligne de tendance du marché haussier (ligne diagonale bleue). Cependant, la pression à la baisse et les risques devraient être limités au niveau de prix de 400 $.