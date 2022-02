Prix ​​Dogecoin pour esquiver une vente et viser 0,25 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin atteint un nouveau sommet en trois semaines.

Le rallye s’est arrêté contre deux niveaux de résistance primaires.

Quelques prises de bénéfices après un gros rallye attendu, risques baissiers limités.

Le prix du Dogecoin sort d’une pression d’achat intense qui a plafonné des niveaux de prix jamais vus depuis le 17 janvier 2022. En conséquence, une légère pause ici devrait être attendue alors que les haussiers et les baissiers digèrent le récent rallye.

Dogecoin reviendra à 0,25 $ après un recul à 0,155 $

Le prix du Dogecoin a atteint son niveau de résistance principal sur le graphique quotidien Ichimoku contre le Kijun-Sen et le bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A) à 0,17 $. Un recul au niveau de 0,155 $ au quotidien Tenkan-Sen sera critique pour la future tendance à venir.

Si le Tenkan-Sen tient lieu de support, il est très probable qu’une nouvelle phase d’expansion haussière commence pour Dogecoin. Par conséquent, une future cassure sur le graphique journalier ne devrait pas être trop compliquée. À partir d’aujourd’hui (8 février 2022) jusqu’au 16 février, le nuage Ichimoku s’amincit. Les nuages ​​minces représentent une faiblesse et sont généralement faciles à traverser pour les prix.

Cependant, le sommet du Cloud (Senkou Span B) à 0,18 $ arrêtera probablement à nouveau le prix du Dogecoin. Senkou Span B est le niveau de support et de résistance le plus fort du système Ichimoku. Par conséquent, c’est l’endroit le plus difficile pour le prix de clôturer au-dessus ou en dessous.

Si le prix Dogecoin peut clôturer au-dessus de Senkou Span B à 0,18 $ ou plus, alors la durée quotidienne de Chikou serait également au-dessus des corps des chandeliers et dans un espace ouvert. En d’autres termes, Dogecoin remplira toutes les conditions requises pour une cassure Ichimoku haussière idéale. De plus, ce serait la première fois que l’entrée d’Ichimoku se produirait depuis le 18 octobre 2021.

DOGE/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Un passage rapide au niveau de prix de 0,25 $ serait le prochain test pour les prix haussiers de Dogecoin. 0,25 $ est l’endroit où l’hebdomadaire Kijun-Sen existe.

Les risques de baisse devraient être limités au Tenkan-Sen à 0,155 $. En dessous, les traders devront être prudents. Une clôture quotidienne à 0,13 $ ou moins déclencherait une cassure baissière idéale d’Ichimoku et pourrait voir le prix du Dogecoin entrer en territoire de capitulation avec une baisse vers la zone de valeur de 0,08 $ à 0,09 $.