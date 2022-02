Bitcoin commence la correction après un rejet de 45 000 $ – Où le prix du BTC peut-il ensuite rebondir ? | Cryptomonnaie

Bitcoin n’est pas à la maison et au sec en ce qui concerne les gains récents, avertissent plusieurs experts au milieu de la première correction majeure de la semaine.

Bitcoin (BTC) a rendu 2 500 $ de ses gains nouvellement gagnés le 8 février alors qu’une correction tant attendue occupait le devant de la scène.

Espère que 42 000 $ seront préservés

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont suivi BTC/USD alors qu’il approchait 43 000 $ après avoir atteint de nouveaux sommets sur plusieurs semaines de 45 500 $.

À l’ouverture de Wall Street, la fourchette s’est poursuivie alors que les niveaux étaient haussiers pour un soutien potentiel en cas de nouvelles pertes.

Auparavant, ceux-ci comprenaient à la fois 40 000 $ et 41 000 $, ainsi que plusieurs zones dans le couloir supérieur de 30 000 $ à 40 000 $.

Pour le populaire trader Twitter Muro, cependant, 42 000 $ devaient gagner en importance en tant que plancher intermédiaire pour renverser le sentiment haussier.

« Soit on obtient un recul pas significatif et on passe au 51 suivant », a-t-il résumé dans la journée.

« Ou je ne serais pas surpris si cela revient complètement en arrière. Penchant légèrement haussier tant que 42 se maintiennent. »

Un graphique ci-joint a souligné que le fait de retomber dans la zone autour de 38 000 $ serait probablement un rachat attrayant pour les investisseurs, mais que cela, en soi, ne serait pas propice à une plus grande solidité du marché.

Le contributeur de Cointelegraph, Michaël van de Poppe, a quant à lui déclaré que Bitcoin faisait face à une résistance « cruciale ».

« À cet égard, je suppose que nous n’allons pas casser en une seule fois et avoir une correction -> finir mauvais pour les altcoins », a-t-il averti les abonnés de Twitter.

Au moment de la rédaction de cet article, 43 000 $ faisaient l’objet de nouveaux tests répétés, les échanges de Wall Street n’ayant pas réussi à stimuler une nouvelle hausse.

400 jours de consolidation et de comptage

Dans un style classique, ceux qui ont fait un zoom arrière ont été plus calmes, attribuant l’action actuelle des prix à une partie d’une phase de consolidation maintenant en place depuis plus de 400 jours.

« À mon avis, Bitcoin est dans un marché haussier et se consolide latéralement depuis plus d’un an. Il n’y a pas eu de marchés baissiers, imo, c’est une consolidation comme vous pouvez le voir clairement ci-dessous », a écrit le commentateur du marché Miles Johal à côté d’un graphique. montrant la structure.

« Lorsque la gamme se brisera, le prochain mouvement sera massif. C’est Bitcoin après tout. »