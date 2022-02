Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : la prise de bénéfices de la crypto commence avant une nouvelle tendance haussière | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin s’est arrêté contre une zone de résistance cruciale.

Le prix Ethereum s’arrête avant la zone critique de valeur de 3 300 $.

Le prix du XRP chute de 10 % par rapport au plus haut de mardi et surpasse toujours le BTC et l’ETH cette semaine.

L’action des prix du Bitcoin a fait face à des prises de bénéfices et à une résistance attendues dans la zone de valeur de 45 000 $. Le prix Ethereum, comme Bitcoin, fait face à des prises de bénéfices après une reprise importante. Le prix du XRP a gagné plus de 21 % lundi.

Les risques de baisse du prix du Bitcoin sont limités à la zone de valeur de 41 000 $

Le prix du Bitcoin a fait face à une pression de vente immédiate et intense après avoir atteint le retracement de Fibonacci de 50 % à 45 435 $. La pression de vente s’est poursuivie tout au long de la journée de négociation du mardi, avec un support trouvé près du sommet de l’hebdomadaire Ichimoku Cloud (Senkou Span A) à 43 000 $. 43 000 $ contiennent également l’hebdomadaire Tenkan-Sen, créant une zone de support immédiat solide avec une forte probabilité de tenir.

Le quotidien avertit que l’action des prix à court terme de Bitcoin est surachetée et pourrait laisser présager une baisse des prix, voire une poursuite baissière. Cependant, le graphique hebdomadaire montre que les conditions sont toujours très survendues et qu’une cassure vers les 50 000 $ est toujours en cours.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Si 43 000 $ ne tiennent pas comme support, la structure de support principale suivante est le point de contrôle du volume 2022 et le retracement de Fibonacci de 61,8 % à 41 200 $. Par conséquent, le prix du Bitcoin devra maintenir cette zone de valeur, sinon il fera face à une forte vente vers la zone de valeur de 37 400 $.

Le prix Ethereum devrait tester 3 000 $ comme support

L’action des prix d’Ethereum, comme la majorité du marché de la crypto-monnaie, fait face à une certaine pression de vente contre des niveaux de résistance cruciaux ou des conditions d’oscillateur sévèrement surachetées sur le graphique journalier. Une zone de recul probable qu’Ethereum trouverait un support est le retracement quotidien Tenkan-Sen et 50% de Fibonacci dans la zone de valeur de 2 900 $ à 3 000 $.

Si la zone de valeur de 2 900 $ à 3 000 $ tient lieu de support, elle devrait fournir la base nécessaire pour ramener le prix Ethereum dans le dernier drapeau haussier dans la zone de valeur de 3 500 $. L’objectif principal que les traders doivent atteindre est un chandelier quotidien proche du nuage Ichimoku et où le Chikou Span est au-dessus des corps de chandelier et dans un espace ouvert. Aujourd’hui, cela pourrait se produire au plus tôt dans la zone de valeur de 3 800 $ – mais d’ici le 20 février, ce seuil tombe à 3 200 $.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Les risques de baisse du prix d’Ethereum devraient être limités au retracement de Fibonacci de 61,8 % à 2 500 $.

L’action des prix XRP surpasse BTC et ETH

Le prix du XRP a enregistré des performances haussières spectaculaires lundi. Il a gagné près de 23 % de l’ouverture au sommet et fermé le chandelier de lundi avec un gain de près de 22 %. L’importance de ce mouvement ne doit pas être sous-estimée. Il s’agit de la clôture quotidienne haussière la plus importante depuis le 26 avril 2021, lorsque le XRP a clôturé à près de 32 %. De plus, il s’agissait de la clôture quotidienne haussière la plus importante depuis le début de la tendance baissière actuelle le 6 septembre 2021.

Les traders ont tenté de faire grimper le prix du XRP en atteignant le niveau de 0,915 $ – mais le XRP s’est rapidement vendu. Le XRP est revenu à l’ouverture du mardi, ce qui représente une baisse de 10 % par rapport au sommet intrajournalier. Il se situe désormais entre une fourchette extrêmement étroite de support et de résistance. Le support pour XRP est le nuage Ichimoku à 0,825 $ et la résistance au retracement Fibonacci de 38,2 % à 0,84 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USD

Le fait de ne pas maintenir le support contre le nuage Ichimoku entraînera probablement un test du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen dans la zone de valeur de 0,75 $. Cependant, si le support au-dessus du Cloud se maintient, un retour à 1,00 $ est tout sauf une fatalité. Plus important encore, une clôture quotidienne au-dessus du nuage confirmerait une cassure haussière idéale d’Ichimoku – la première occurrence de ce signal d’entrée haussier depuis novembre 2021.