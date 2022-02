Le prix Fantom prend une pause tandis que FTM reste sur la bonne voie pour 3 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix Fantom prend une pause après le rejet du pivot mensuel.

Le prix FTM recule alors que les traders commencent à enregistrer des bénéfices pour le moment.

Une fois que le prix revient au-dessus de 2,40 $, attendez-vous à un rallye à 2,96 $, détenant des gains de 25 %.

Le prix Fantom (FTM) recule car les traders sont pour le moment incapables de dépasser 2,40 $, ce qui s’avère être un niveau trop important pour franchir le pivot mensuel et le niveau de Fibonacci de 61,8% s’alignant parfaitement l’un sur l’autre. Bien que cela ait déclenché des prises de bénéfices, la tendance haussière est toujours intacte et le support du niveau de 50 % de Fibonacci à 2,00 $ n’a pas encore été testé. Attendez-vous à un rebond de 2,00 $ ou à un simple demi-tour une fois que le sentiment positif se manifeste et franchit le pivot mensuel, attirant plus d’acheteurs et, ce faisant, prenant 2,96 $.

Fantom prend une pause avec un aperçu de l’ensemble à 3,00 $

Le prix Fantom était sur une excellente voie de reprise après une action à court terme sur les prix en dessous de 2,00 $. Les traders ont saisi le moment pour acheter dans l’action des prix, ont récupéré la baisse et se sont fixés sur 3,00 $. Mais pour le moment, le prix frappe un frein avec un rejet ferme à 2,40 $, qui est le niveau de pivot mensuel et le niveau de Fibonacci de 61,8 %, ce qui en fait un niveau catégorique à casser.

Le prix FTM connaîtra encore des prises de bénéfices et pourrait subir une courte chute à 2,00 $, au niveau de 50 % de Fibonacci. Un rebond de ce niveau générerait en effet suffisamment d’intérêt de la part des traders qui ont raté la première entrée il y a quelques jours et devrait voir une hausse encore plus forte qui brisera le barrage à 2,40 $. Avec cela, la tendance haussière sera confirmée et verra plus d’afflux, poussant le prix vers 2,96 $, et un test possible de 3,00 $, et le R1 mensuel et les résistances de Fibonacci à 78,6 % qui s’y trouvent.

Graphique journalier FTM/USD

Le rejet pourrait être le début d’une tendance baissière, car les baissiers ont utilisé le pivot mensuel comme point d’entrée et n’ont pas l’intention de laisser le prix FTM dépasser. Une nouvelle poussée vers 2,00 $ créerait un faux rebond avec des traders piégés et des traders entrant dans la pression avec une cassure en dessous de 2,00 $, éliminant les traders et passant un test sur la ligne de tendance ascendante verte et la moyenne mobile simple de 200 jours ( SMA), qui se déplacent tous les deux très près l’un de l’autre. Cela pourrait être le début d’une tendance baissière, mais il faudrait une grave détérioration du sentiment du marché mondial pour créer les vents contraires dont les traders ont besoin.