L’ETF minier Bitcoin vert de Valkyrie atteint le Nasdaq au milieu de l’adoption croissante du BTC | Cryptomonnaie

L’ETF Bitcoin Miners du groupe Valkyrie Investment a été mis en ligne sur le Nasdaq, après l’approbation de la SEC.

L’adoption de Bitcoin a atteint un sommet en janvier, les investisseurs ont recherché une exposition aux mineurs de BTC.

Les contrats à terme Bitcoin et les ETF d’opportunités de bilan de Valkyrie ont influencé positivement l’adoption du BTC dans les institutions.

Les partisans pensent que l’adoption institutionnelle a alimenté une perspective haussière sur Bitcoin parmi les commerçants.

Le dernier FNB environnemental de Valkyrie Investment Group est arrivé au Nasdaq. Le prix de Bitcoin s’est remis du bain de sang du week-end alors que l’adoption de l’actif continue d’augmenter.

L’ETF minier Green Bitcoin arrive sur le Nasdaq pour les investisseurs

Valkyrie Investments a lancé plusieurs ETF Bitcoin sur le Nasdaq. Le dernier en date est un ETF minier Bitcoin vert axé sur les entreprises qui utilisent au moins 77% d’énergie renouvelable. La Securities & Exchange Commission a récemment approuvé l’ETF Bitcoin Miners de Valkyrie.

L’ETF Valkyrie Bitcoin Miners a commencé à se négocier sous le symbole WGMI sur le Nasdaq. Bitcoin a été critiqué pour sa consommation d’énergie tout au long de 2021. L’ETF de Valkyrie propose donc des actions de diverses sociétés minières Green Bitcoin, faisant un pas en avant dans la direction de l’afflux de capitaux institutionnels vers les mineurs durables.

80% des actifs de l’ETF seraient investis dans des entreprises qui tirent plus de 50% de leurs bénéfices de l’exploitation minière de Bitcoin. Valkyrie Investment met l’accent sur l’exploitation durable de Bitcoin.

Plus tôt dans la journée, le prix du Bitcoin a atteint un sommet d’un mois et a reculé. Les partisans ont noté que le pic d’adoption de Bitcoin est lié à l’augmentation des entrées de capitaux institutionnels et au sentiment haussier des investisseurs.

L’ajout de Bitcoin aux bilans d’institutions comme KPMG Canada et le lancement du FNB Bitcoin Miner de Valkyrie ont alimenté un récit haussier parmi les investisseurs institutionnels.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et prédit la poursuite de la tendance haussière au franchissement de 44 000 $. @WalterCripto, d’autre part, estime qu’une baisse pourrait faire chuter le prix du Bitcoin à 40 000 $.

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix du Bitcoin pourrait chuter alors qu’il vise 50 000 $.