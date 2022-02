Le SHIB de Shiba Inu prolonge la montée en puissance, Bitcoin brise la résistance clé du VWAP | Cryptomonnaie

Les marchés de la cryptomonnaie ont connu des échanges mitigés mardi avec des gains et des pertes relativement faibles parmi les actifs les plus importants par capitalisation boursière. En tête des classements au cours des dernières 24 heures se trouvaient les jetons de paiement XRP et le SHIB de Shiba Inu, avec des avances pouvant atteindre 22 %.

Le bitcoin et l’éther, les deux plus grandes crypto-monnaies, ont ajouté environ 3 % au cours des dernières 24 heures alors même que les jetons de couche 1, ou de base, les chaînes de blocs Solana (SOL) et Polkadot (DOT) ont chuté de 2,5 %, selon les données de l’outil d’analyse CoinGecko.

Parmi les autres majors de la même période, l’ADA de Cardano a bondi de 2% tandis que les pièces Binance (BNB) ont peu changé. Les jetons AVAX ont bondi de 10 % grâce à une forte activité fondamentale sur Avalanche, qui a traité plus d’un million de transactions lundi via divers outils, services et produits construits sur le réseau.

SHIB a prolongé la montée subite de lundi. Le jeton a gagné 43 % par rapport au plus bas de dimanche de 0,000022 $. Les jetons ont échangé des mains à 0,000035 $ au début des heures asiatiques après avoir franchi un niveau de résistance à 0,000027 $ plus tôt cette semaine. Les jetons ont connu une brève vente alors que les commerçants prenaient des bénéfices au niveau de 0,000035 $.

Le saut est survenu alors que le compte Twitter officiel de Shiba Inu a tease un éventuel partenariat avec l’échange de crypto Coinbase. « Hey coinbase envoie nous un DM. La Saint-Valentin approche et nous avons un match en attente », lit-on dans le tweet, provoquant une flambée des prix aux premières heures de l’Asie.

Bitcoin détient au-dessus de VWAP

Bitcoin a dépassé les principaux niveaux de résistance liés au prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP), un outil qui calcule le prix moyen auquel la sécurité s’est négociée tout au long de la journée en utilisant à la fois le prix et le volume.

« Le VWAP annuel 2022 agissait comme un niveau de résistance clé », a écrit Delphi Digital aux analystes dans une note. « Avec Bitcoin se négociant maintenant autour de 42 500 $, le VWAP a été violé de manière convaincante vendredi après plusieurs tentatives d’évasion infructueuses. »

Le VWAP est utilisé par les traders pour enchérir ou vendre des actifs sur la base des prix qui ont fourni le plus de volume afin d’assurer de meilleures entrées et un glissement plus faible. Ces derniers mois, le bitcoin a eu tendance à baisser lorsqu’il s’est approché des niveaux du VWAP, mais il s’est maintenu au-dessus de ce niveau depuis vendredi.

« Le graphique Bitcoin continue de brosser un tableau haussier », a déclaré Alex Kuptsikevich, analyste chez FxPro, dans un e-mail à CoinDesk. « Avec le prix à 45 000 $ mardi matin, BTC se négocie au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours juste au-dessus de la zone pivot de la mi-janvier. »

« Dans le même temps, le RSI sur les graphiques quotidiens n’est pas encore entré dans la zone de surachat, laissant place à une croissance supplémentaire », a ajouté Kuptsikevich.

Le RSI, abréviation d’indice de force relative, est un indicateur qui mesure l’ampleur des variations de prix sur une certaine période. Les lectures RSI supérieures à 70 sont considérées comme surachetées, et celles inférieures à 30 indiquent qu’un actif peut être survendu.

Cependant, tout le monde ne parie pas sur une poursuite de la hausse. Certains commerçants ont noté que l’activité institutionnelle, telle que la prise de bénéfices, sur les marchés traditionnels pourrait avoir un effet similaire sur le marché de la cryptomonnaie, car diverses classes d’actifs sont corrélées.

« Les crypto-monnaies ont brièvement cessé de réagir aux mouvements des indices boursiers américains, qui ont commencé la semaine par une baisse », a déclaré Kuptsikevich. « Les achats comprenaient probablement des investisseurs particuliers, qui étaient motivés par le désir de ne pas manquer le début de la croissance du marché (FOMO). »

« Cependant, leur potentiel d’achat ne sera probablement pas suffisant si les indicateurs boursiers intensifient leur baisse et que de grands investisseurs institutionnels entrent en jeu, souhaitant reprendre les prises de bénéfices », a-t-il déclaré.