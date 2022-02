Le prix de Crypto.com gagne du terrain avec d’autres avantages à venir | Cryptomonnaie

Les pièces Crypto.com ont dépassé le niveau SMA de 55 jours à 0,48 $.

CRO surfe sur les vents favorables qui ont émergé après des nouvelles positives en provenance de Russie.

Attendez-vous à voir une nouvelle hausse tout au long de la journée de négociation alors que davantage de traders rejoignent le rallye.

L’action des prix de la pièce Crypto.com (CRO) s’appuie davantage sur le solide rallye qui s’est formé depuis la semaine dernière, avec un point de départ autour de 0,40 $. Entre-temps, le pivot mensuel, le niveau de Fibonacci à 76,4 % et, depuis hier, la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours ont tous été renversés de résistance à support. Avec ce mouvement, 0,53 $ semble être l’objectif de prix pour aujourd’hui, avec 0,62 $ comme objectif ultime pour cette semaine offrant un gain de 25 %.

Qui peut dire non à 25 % de gains ?

Les pièces Crypto.com sont stables au fur et à mesure, car les malheurs du marché n’ont eu aucun impact ces derniers jours sur la tendance de l’action des prix CRO. Avec de plus en plus d’avantages à venir, plusieurs éléments clés se forment en soutien à mesure que les traders progressent. Pour cette semaine, l’objectif de prix semble fixé à 0,62 $, autour du niveau de 50 % de Fibonacci, ramenant les investisseurs à des niveaux jamais vus depuis le 28 décembre.

L’action des prix CRO aujourd’hui surfe actuellement sur des nouvelles positives de la rencontre entre Macron et Poutine et sur certains anciens tarifs de Trump sur les importations d’acier qui ont été supprimés par une nouvelle trêve commerciale entre les États-Unis et le Japon. Attendez-vous à ce que cet élan se poursuive pendant la session européenne et se dirige vers la session américaine, offrant des fruits peu porteurs autour de 0,53 $, avec le niveau de Fibonacci de 61,8 % comme premier objectif à la hausse. Cela signifierait qu’aujourd’hui, un profit facile d’environ 8 % pourrait être difficile à refuser.

Graphique journalier CRO/USD

Ces vents favorables sont sortis tôt aujourd’hui, et certains contre-commentaires pourraient rapidement être publiés pour briser le fragile sentiment positif actuel. Cela verrait l’action des prix CRO être repoussée vers le prix d’ouverture autour de 0,49 $, ce qui verrait les baissiers tester éventuellement le SMA de 55 jours à 0,48 $. La pression pourrait commencer à monter, et si les marchés revenaient et effaçaient les chiffres positifs pour la journée, attendez-vous à une baisse supplémentaire vers 0,45 $ avec le pivot mensuel et le niveau de Fibonacci de 76,4 % à 0,42 $ en guise de double support.