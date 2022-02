Axie infinity réduit les émissions SLP pour éviter «l’effondrement» | Cryptomonnaie

Les développeurs derrière le protocole play-to-earn Axie Infinity ont introduit des changements importants dans le système de récompenses dans le but de créer un produit plus durable pour les utilisateurs.

Le jeu de combat populaire permet aux joueurs de collecter, d’élever, de combattre et d’échanger des créatures appelées « axies ». Les nouveaux joueurs ont besoin d’au moins trois axies – coûtant plus de 1 000 $ à acquérir – pour commencer à jouer.Les joueurs gagnent des jetons Smooth Love Potion (SLP) en récompense, qui peuvent ensuite être échangés contre des fonctionnalités en jeu telles que l’élevage de nouveaux axies.

Les revenus lucratifs de SLP ont créé une soi-disant « économie » au cours des deux dernières années et sont même devenus la principale source de revenus pour certaines communautés aux Philippines.

Cependant, contrairement à AXS – un jeton de gouvernance qui permet aux détenteurs de prendre part aux décisions pour l’avenir d’Axie Infinity – SLP a une offre de jetons non plafonnée, ce qui signifie qu’il n’y a pas de limite au nombre de jetons SLP pouvant exister à l’avenir.

Cela a créé un environnement insoutenable pour les nouveaux joueurs, qui a même entraîné une baisse du nombre d’utilisateurs. « L’économie d’Axie nécessite une action drastique et décisive maintenant, sinon nous risquons un effondrement économique total et permanent », ont reconnu les développeurs d’Axie dans un message.

La mise à jour « Saison 20 » répond à ces préoccupations. Les taux d’émission associés à plusieurs fonctionnalités de jeu, telles que le « mode aventure » et la « quête quotidienne », ont été réduits à zéro par rapport à plus de 130 millions de SLP auparavant. Cela réduit l’approvisionnement quotidien en jetons SLP de 56 %.

Les joueurs peuvent gagner des jetons SLP grâce au « combat de zone », un mini-jeu de cartes au tour par tour sur Axie Infinity. Les SLP utilisés pour reproduire ou mettre à jour les axies seront brûlés ou détruits de manière permanente, ce qui réduirait en outre l’approvisionnement en circulation du jeton.

Les prix du SLP ont chuté de 93 % par rapport aux sommets historiques

Les émissions de SLP ont provoqué plus tôt une chute drastique des prix du jeton. Plus tôt ce mois-ci, les prix ont chuté de 94 % à 0,01 $ par rapport aux sommets de juillet de 0,39 $. La capitalisation boursière, cependant, est passée de 166 millions de dollars à 312 millions de dollars au cours de la même période, l’offre continuant d’augmenter.

Les prix des SLP ont bondi de 100% la semaine dernière après la mise à jour, ont montré les données de l’outil d’analyse CoinGecko.

Les prix du SLP ont bondi à la suite d’un calendrier d’émission modifié. (TradingView)

Les prix AXS ont chuté parallèlement. Les jetons de gouvernance se sont échangés à 48 $ la semaine dernière après avoir chuté de près de 60 % par rapport aux sommets de novembre de 157 $. Cependant, la mise à jour de la saison 20 a relancé AXS alors que les prix ont rebondi au cours du week-end, atteignant 66 $ au moment de la rédaction.

AXS a atteint la résistance après une poussée au cours du week-end. (TradingView)

Pendant ce temps, certains membres des cercles crypto ont déclaré que la décision d’Axie montrait l’impact des jeux basés sur des jetons.

« Le jeton SLP d’Axie est basé sur une combinaison unique entre l’économie du jeu et l’économie du jeton », a déclaré Asaf Naim, PDG de la société de technologie blockchain Kirobo dans un e-mail à Coindesk. « Trouver un juste milieu entre l’inflation et la déflation de cet actif dans cette structure à plusieurs niveaux est une tâche très complexe, et Axie semble l’avoir trouvé (pour l’instant). »

Ils sont obligés de le faire pour protéger les détenteurs de SLP et pour s’assurer que la plateforme conserve son caractère lucratif. Mais à mesure que cette synergie entre les jeux et la crypto se développe, les économistes symboliques devront être constamment vigilants et réagir à l’évolution du paysage », a ajouté Naim.