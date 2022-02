Le prix AVAX doit être réinitialisé avant qu’Avalanche n’atteigne 100 $ | Cryptomonnaie

Le prix AVAX fait face à un rejet massif aux SMA de 100 et 50 jours, suggérant l’épuisement de l’élan haussier.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’Avalanche retrace 12% à 79,06 $ avant de repenser le biais directionnel.

Un chandelier de quatre heures près de 75,01 $ pourrait déclencher un crash à 70 $.

Le prix AVAX a pris plusieurs respirations au cours de la semaine dernière, ce qui a entraîné un mouvement exponentiel. Cependant, la tendance haussière risque de faire demi-tour car Avalanche fait face à deux obstacles.

Prix ​​AVAX au point de départ ou d’arrêt

Le prix AVAX a augmenté de 43 % en près de cinq jours, établissant un sommet local à 94,17 $. Bien que cette montée en puissance soit impressionnante, les traders Avalanche ont dû revenir plusieurs fois avant d’atteindre le récent sommet de swing. Au cours des quatre dernières heures, l’altcoin a bondi de 8 % et affronte la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours et la SMA sur 100 jours à 88,99 $ et 93,86 $, respectivement.

Ces deux obstacles offrent une résistance significative à la dynamique haussière et menacent même un retournement. Par conséquent, le prix AVAX doit revenir au niveau de support immédiat à 84,87 $ ou 79,06 $ pour reconstituer la pression d’achat.

Cela permettra aux haussiers de déclencher une autre montée qui, espérons-le, traversera les SMA de 50 et 100 jours pour atteindre l’obstacle de 96,96 $. Avalanche a marqué ce niveau deux fois depuis le 6 janvier, laissant un certain nombre d’arrêts d’achat au-dessus.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’AVAX dépasse la barrière de 96,96 $, portant le gain total à 14 %. Dans certains cas, la tendance haussière pourrait s’étendre jusqu’à une barrière psychologique de 100 $ et former un sommet local autour de ce niveau.

Graphique AVAX/USDT sur 4 heures

Au contraire, si le prix AVAX ne parvient pas à trancher les SMA de 50 et 100 jours à 88,99 $ et 93,86 $, respectivement, cela indiquera une faiblesse parmi les acheteurs.

Une ventilation du niveau de support de 84,87 $ révélera que les vendeurs ont le contrôle. Cependant, une rupture de la barrière de 75,01 $ créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière. Dans un tel cas, le prix AVAX pourrait chuter de 7 % et revoir le SMA de 200 jours à 70,07 $.