Le prix du litecoin peut atteindre 170 $ si les traders LTC franchissent cet obstacle | Cryptomonnaie

Le prix du Litecoin a connu une augmentation impressionnante au cours des quatre derniers jours, le faisant passer de 106 $ à 142 $.

Cette tendance à la hausse peut se poursuivre si LTC peut transformer la zone d’approvisionnement de 137 $ à 142 $ en une barrière à la demande.

Une panne du SMA de 50 jours à 133 $ pourrait déclencher un crash à 128 $ ou moins.

Le prix du litecoin a connu un rallye massif au cours de la semaine dernière alors que les marchés de la cryptomonnaie sont devenus haussiers. Cet optimisme soudain est dû à la récente augmentation de la pression d’achat observée parmi les détenteurs de BTC. LTC, en revanche, fait face à un moment décisif qui pourrait l’aider à multiplier ses gains récents.

Le prix du litecoin cherche à réaliser son potentiel de hausse

Le prix du litecoin a augmenté de 33 % au cours des quatre derniers jours, passant de 106 $ à 142 $. Cette tendance haussière semble faire face à un blocage alors qu’elle a percé la zone d’approvisionnement de quatre heures, passant de 137 $ à 142 $.

Si les acheteurs parviennent à pousser le LTC plus haut et à produire un chandelier de quatre heures au-dessus de 142 $, cela transformera cet obstacle en un pied. Litecoin doit former une base avant de faire face à une barrière de résistance cruciale à 153 $.

Le franchissement de ce plafond est essentiel pour que LTC poursuive sa tendance haussière. En supposant que l’élan haussier transforme cette barrière de résistance en un plancher de support, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que LTC se lance dans une autre étape à 170 $, coïncidant avec la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours.

Graphique LTC/USDT sur 4 heures

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient cette trajectoire saupoudrée de résistance pour le prix du Litecoin. Cet indice en chaîne suggère que LTC fera face à un obstacle de 172 $ à 185 $, où environ 383 800 adresses qui ont acheté 4,81 millions de jetons LTC sont «hors de l’argent».

Par conséquent, un déménagement sur ce territoire se heurtera probablement à une pression de vente de la part d’investisseurs qui souhaitent atteindre le seuil de rentabilité. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que LTC forme un sommet local autour de cette barrière.

SLD GIOM

La baisse du nombre de nouvelles adresses rejoignant le réseau SLD de 355 160 à 169 430 au cours des trois derniers mois illustre davantage la nature à court terme de cette tendance haussière. Cette chute de 52% suggère que les investisseurs ne sont pas intéressés par les LTC au prix actuel. Par conséquent, la dernière étape de cette tendance haussière sera probablement agitée.

Nouvelles adresses SLD

D’un autre côté, si le prix du Litecoin traverse le SMA de 50 jours à 133 $, il y a de fortes chances que la prise de bénéfices le fasse baisser à 128 $. Un chandelier de quatre heures près de cette barrière invalidera la thèse haussière et ouvrira la voie à 116 $.