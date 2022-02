L’échange crypto FTX.US offrira Bitcoin dans le cadre de l’annonce du Super Bowl | Cryptomonnaie

Le montant de Bitcoin FTX.US n’a pas encore été déterminé et sera basé sur l’heure de diffusion de sa publicité pour le Super Bowl sur la côte Est.

L’échange de crypto-monnaie FTX.US offrira des Bitcoins gratuits dans le cadre de sa prochaine campagne publicitaire au Super Bowl LVI du 13 février.

Cependant, la quantité de Bitcoin donnée n’a pas encore été déterminée car elle dépendra de l’heure à laquelle l’annonce sera diffusée sur la côte Est.

Par exemple, si l’annonce est diffusée à 20h50, la bourse basée aux Bahamas offrira 8,50 BTC (374 000 $ aux prix actuels). Mais si l’annonce est diffusée plus tard dans le jeu – à 23 heures par exemple – le cadeau passera à 11 BTC (environ 484 000 $ pour le moment).

Le créneau horaire pour l’annonce est prévu dans la seconde moitié du jeu, qui devrait commencer à 20 h HE (01 h 00 UTC, le 14 février), une heure et demie après le coup d’envoi initial.

Nous donnons quelques #bitcoin un moyen! Combien? 1 million de dollars ?! 1,5 million de dollars ?!!?! On ne sait pas encore vraiment. Plus notre publicité Big Game est diffusée tard, plus #bitcoin tu peux gagner. À dimanche! #FTXcontest Pas d’achat nécessaire. Soumis aux CGU : https://t.co/L7o8Jz25TT pic.twitter.com/mfA0q2FIFG – FTX – Construit par des commerçants, pour des commerçants (@FTX_Official) 7 février 2022

Le prix sera partagé entre quatre personnes, qui devront ouvrir des comptes FTX.US pour réclamer leur prix, cependant, vous n’avez pas besoin d’un compte pour participer. Les gagnants seront contactés par message direct sur Twitter.

Quiconque suit le compte Twitter de l’entreprise et retweete le tweet épinglé de sa publicité entre le moment où la publicité est diffusée et 23 h 59 HNE est éligible pour gagner. Les participants doivent également être des résidents légaux des États-Unis, bien que les New-Yorkais soient exclus.

La prochaine campagne publicitaire du Superbowl intervient alors que le PDG et fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, continue de cibler le sport comme la clientèle à la croissance la plus rapide pour l’adoption de la cryptomonnaie.

FTX a annoncé pour la première fois son achat du créneau publicitaire du Superbowl en octobre 2021, souhaitant toucher un public plus large. Le Superbowl a une audience télévisée estimée à 92 millions de téléspectateurs.

À l’époque, Bankman-Fried a déclaré: « Il n’y a pas d’événement plus grand et plus grand public pour partager un message comme celui-là que le Super Bowl. »

En juin, FTX.US s’est associé au septuple champion du Super Bowl Tom Brady et à sa femme, le mannequin brésilien Gisele Bündchen. L’échange est également devenu le sponsor officiel de la Major League Baseball le même mois.

En mars, il s’est arrangé pour nommer le stade du Miami Heat la FTX Arena jusqu’en 2040, avant d’offrir à chaque spectateur dans une section de la FTX Arena 500 $ en crypto lors du match d’ouverture de la saison de Miami Heat.