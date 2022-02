Le marché de la cryptomonnaie rebondit alors que KPMG Canada ajoute Bitcoin et Ethereum à sa trésorerie | Cryptomonnaie

KPMG Canada a ajouté Bitcoin et Ethereum à son bilan.

La société de services professionnels estime que l’adoption institutionnelle des crypto-monnaies continuera de croître.

Bitcoin et Ethereum se rétablissent régulièrement après leurs chutes massives en janvier.

Le géant de la comptabilité des quatre grands KPMG Canada a décidé de se lancer dans les crypto-monnaies, ajoutant les deux plus grands actifs numériques par capitalisation boursière à son bilan d’entreprise. Le cabinet d’audit estime désormais que la cryptomonnaie est une « classe d’actifs en pleine maturité ».

Une autre institution ajoute la crypto à son bilan

La branche canadienne du géant de la comptabilité a récemment révélé dans un communiqué que la société avait directement investi dans Bitcoin et Ethereum, rejoignant ainsi une tendance croissante d’investisseurs institutionnels ajoutant de la crypto à leurs trésoreries, notamment MicroStrategy, Square et Tesla.

Le cabinet d’audit a déclaré que son investissement récent dans les crypto-monnaies reflétait sa conviction que « l’adoption institutionnelle des crypto-actifs et de la technologie blockchain continuera de croître et deviendra une partie intégrante de la composition des actifs ».

Bien que KPMG n’ait pas précisé combien ils avaient investi dans les deux principaux actifs numériques, le géant de la comptabilité a ajouté qu’ils avaient acheté des compensations carbone pour maintenir une transaction carbone nette zéro.

Benjie Thomas, associé directeur canadien des services de conseil chez KMPG, a déclaré que «les actifs crypto sont une classe d’actifs en pleine maturité» et que les investisseurs tels que les fonds spéculatifs sont

de plus en plus exposés aux actifs numériques et «les services financiers traditionnels tels que les banques, les conseillers financiers et les maisons de courtage envisagent d’offrir des produits et services impliquant des actifs crypto».

KPMG a mis en place un comité de gouvernance avec des parties prenantes des secteurs des finances, de la gestion des risques, du conseil, de l’audit et de la fiscalité pour assurer la surveillance et approuver la nouvelle allocation de trésorerie.

Le prix du Bitcoin entre dans le rallye de récupération

Le prix du bitcoin a dépassé la limite supérieure du motif en triangle ascendant sur le graphique de 4 heures, mettant une ascension de 16 % sur le radar vers 45 154 $. BTC a presque atteint l’objectif optimiste, coïncidant avec le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %.

De plus grandes aspirations viseront le plus haut du 5 janvier à 46 822 $ avant de marquer le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % à 48 199 $.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures

Cependant, si la pression de vente augmente, le prix du Bitcoin tombera vers le niveau de retracement de 50% à 43 016 $, puis vers la moyenne mobile simple (SMA) de 21 heures à 42 177 $.