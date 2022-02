Hashstack lance le testnet à protocole ouvert, offrant des prêts sous-garantis | Cryptomonnaie

Le Fonds pour l’écosystème d’Harmony a financé la solution de Hashstack pour améliorer les prêts DeFi.

Le marché des prêts et des emprunts DeFi a considérablement augmenté en volume alors que de nouveaux protocoles de prêt continuent d’attirer des capitaux et que les prêts garantis par NFT deviennent plus populaires. Selon Dune Analytics, les trois principales plateformes en termes de capitalisation boursière sont Aave (AAVE), Maker (MKR) et Compound (COMP). Ces plateformes, cependant, sont toujours confrontées à des problèmes en ce qui concerne les exigences de garantie et les actifs numériques volatils.

Hashstack Finance est une plate-forme DeFi dont le protocole de prêt crypto-natif, appelé Open, tente de fournir une solution aux exigences de garantie, en particulier la sur-garantie des prêts. Hashstack a annoncé lundi la sortie de son testnet bêta fermé qui permet le contraire : des prêts autonomes sous-garantis. Construit sur la blockchain Harmony, le protocole Open de Hashstack prétend permettre aux emprunteurs de contracter un prêt avec un ratio garantie/prêt allant jusqu’à 1:3.

Selon la société, cela signifie qu’une personne peut emprunter jusqu’à 300 $ en ne fournissant que 100 $ en garantie. Sur ce montant, il ou elle peut retirer 70 % de garantie, soit 70 $ dans ce cas, tout en utilisant 230 $ comme capital commercial sur la plateforme. Hashstack a affirmé que les prêts DeFi ont tendance à être sur-garantis et, en moyenne, un emprunteur fournit un minimum de 42 % de garantie excédentaire par rapport au prêt qu’il a l’intention d’emprunter.

Vinay, fondateur de Hashstack Finance, a expliqué: «Aujourd’hui, si vous souhaitez emprunter 100 $ sur Compound, ou Aave, ou même MakerDAO, vous devez fournir une garantie d’au moins 142 $. Cela va à l’encontre de l’intention principale derrière l’obtention de prêts et a des cas d’utilisation restrictifs pour l’emprunteur. »

Hashstack peut être intégré à d’autres solutions DeFi, telles que Pancakeswap, pour faciliter les échanges de marché in-app et pour améliorer l’utilisation des prêts, comme indiqué par la société. Ce mécanisme permet aux emprunteurs d’échanger les jetons empruntés contre d’autres pièces primaires ou des pièces secondaires sans avoir à changer de DApp. Le protocole ouvert relie également les actifs d’autres chaînes telles que Ethereum et Avalanche C-Chain.

Le protocole ouvert de Hashstack était l’une des nombreuses propositions approuvées du Fonds pour l’écosystème de 300 millions de dollars d’Harmony annoncé fin 2021.

15/ @0xHashstackLe protocole ouvert de est le premier cadre de prêt autonome au monde permettant des prêts sous-garantis jusqu’à un ratio garantie/dette de 1:3. Site Web : https://t.co/cLpTbRqJCm#défilant #Fintech pic.twitter.com/QLOiemEu0x — Harmonie (@harmonyprotocol) 5 décembre 2021

Récemment, Li Jiang, directeur de l’exploitation chez Harmony, a déclaré à Cointelegraph qu’il pensait que « l’avenir est multichaîne et inter-chaînes » et que la capacité de déplacer très facilement des actifs d’une chaîne à une autre est la clé de l’adoption généralisée.