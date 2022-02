Le prix de Solana atteint un point décisif après des gains de 50 % | Cryptomonnaie

Le prix de Solana évolue contre le niveau de résistance le plus critique de son graphique.

Si les traders peuvent fermer le SOL au-dessus de cette zone de résistance, un rallye de 25% pourrait se produire.

Les vendeurs pourraient faire baisser Solana de près de 30 % si la résistance se maintient.

L’action des prix de Solana a connu une pression haussière persistante au cours des trois derniers jours de bourse. En conséquence, les acheteurs continuent de pousser SOL plus haut pouce par pouce, précisément au-dessus du plus grand groupe de résistance sur son graphique quotidien Ichimoku.

Le prix de Solana au bord d’un rallye important ou d’une vente massive

L’action des prix de Solana teste actuellement sa dernière zone de résistance primaire dans la zone de valeur de 120 $. Il existe trois niveaux de résistance technique que les traders SOL doivent franchir et clôturer pour initier une nouvelle tendance haussière :

L’extension 100% Fibonacci à 116 $. La ligne de tendance inférieure du drapeau haussier (canal de régression linéaire bleu) à 116 $. Le quotidien Kijun-Sen à 120 $.

Si les traders peuvent pousser le prix de Solana à une clôture au-dessus de ces trois niveaux, alors le chemin vers le prochain niveau de résistance majeur à 144 $ devient beaucoup plus gérable car la résistance s’éteint considérablement. Cependant, le fait de ne pas parvenir à une clôture égale ou supérieure à 120 $ pourrait signaler un désastre.

Il y a deux flèches rouges sur l’image du graphique ci-dessous, une sur le graphique en chandeliers et une autre sur l’indice composite. La flèche rouge sur le graphique en chandeliers pointe vers le bas, affichant une série de hauts plus bas. La flèche rouge sur l’indice composite pointe vers le haut, indiquant des sommets plus élevés. L’écart entre le graphique en chandeliers et l’indice composite est connu sous le nom de divergence baissière cachée.

La divergence baissière cachée n’est valable que si un instrument est déjà dans une tendance baissière (ce qui est le cas de Solana). C’est un signe avant-coureur que la reprise actuelle s’affaiblit probablement et que la tendance baissière dominante et globale se poursuivra. Lorsqu’une divergence baissière cachée apparaît et que l’action des prix est contre un niveau ou une zone de résistance, la probabilité d’une tendance baissière continue augmente considérablement.

SOL/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Le fait de ne pas dépasser la zone de valeur de 120 $ pour le prix de Solana entraînerait, au minimum, un nouveau test du retracement de Fibonacci de 61,8 % à 92 $ et peut-être même plus bas que le retracement de Fibonacci de 161,8 % et le plus bas de 2022 près de 82 $.