Le prix du Bitcoin se dirige vers 48 000 $ avant de rencontrer une forte résistance | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin se prépare à une cassure au-dessus du nuage Ichimoku.

La résistance clé à court terme se situe dans la zone de valeur de 43 000 $.

Une clôture réussie au-dessus du nuage Ichimoku ouvre la voie à de nouveaux sommets historiques.

Le prix du bitcoin sort de la clôture hebdomadaire du chandelier la plus haussière et la plus optimiste depuis la tendance baissière actuelle (et le nouveau record absolu), qui a commencé au cours de la semaine du 12 novembre 2021. Les traders cherchent à capitaliser sur les performances de la semaine dernière et à continuer d’avancer plus haute.

Le prix du Bitcoin entame une nouvelle tendance à la hausse alors que l’action des prix s’arrête contre une zone de résistance critique

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement entre deux niveaux de prix clés. Le premier des niveaux est une zone de support entre 41 200 $ et 41 700 $ composée du point de contrôle du volume 2022 et du retracement Fibonacci de 61,8 %. Le deuxième niveau est une zone de résistance à 42 800 $ partagée par le sommet de l’hebdomadaire Ichimoku Cloud (Senkou Span A) et l’hebdomadaire Tenkan-Sen.

Si les acheteurs peuvent pousser Bitcoin à une clôture égale ou supérieure à 43 000 $, cela représenterait la première fois que le prix du Bitcoin clôturerait au-dessus du nuage Ichimoku après une tendance à la baisse depuis la semaine du 8 mai 2020. De plus, compte tenu des valeurs et positions actuelles de l’oscillateur, un une cassure haussière est hautement probable.

Alors qu’une cassure haussière au-dessus du nuage Ichimoku est un signe très positif, le Chikou Span serait toujours dans les limbes – il resterait en dessous des corps des chandeliers et à l’intérieur de la gamme des chandeliers. En conséquence, un bon nombre d’acheteurs conservateurs attendent une entrée Ichimoku Breakout idéale haussière, qui ne se produira que lorsque le Chikou Span sera au-dessus des corps des chandeliers.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Le plus tôt que le prix du Bitcoin puisse compléter une entrée Idéale Bullish Ichimoku Breakout est avec une clôture hebdomadaire égale ou supérieure au niveau de prix de 47 800 $.