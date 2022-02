Le prix de MATIC monte en flèche après un investissement de 450 millions de dollars de Sequoia Capital, Tiger Global, Softbank | Cryptomonnaie

Sequoia Capital India a dirigé un investissement de 450 millions de dollars dans le réseau de mise à l’échelle Ethereum Polygon.

Le dernier investissement est une poussée pour Web3, car le réseau MATIC prévoit de se décentraliser davantage.

Le prix MATIC a enregistré des gains à deux chiffres au cours des dernières 24 heures, alimentant le récit Web3.

Le capital-risque est passionné par les projets Web3, versant des capitaux dans le réseau MATIC alors que la solution de mise à l’échelle prévoit de se décentraliser davantage. Le prix MATIC a répondu à la nouvelle de l’investissement de 450 millions de dollars avec des gains à deux chiffres.

Le prix MATIC affiche des gains de 16% après l’annonce d’un investissement de 450 millions de dollars

Dans une course pour investir dans des projets Web3, Sequoia Capital, Tiger Capital et Softbank ont ​​versé 450 millions de dollars dans le réseau MATIC. La blockchain Polygon est une solution de mise à l’échelle Ethereum et prévoit de se décentraliser davantage en tant que projet Web3.

La blockchain Ethereum a souffert de congestion en tant que projets NFT et les applications DeFi ont été mises en ligne sur son réseau. MATIC a proposé une solution en faisant évoluer le réseau Ethereum. La solution de mise à l’échelle de couche 2 réduit la congestion sur le réseau blockchain d’Ethereum.

Le réseau Ethereum peut traiter 15 transactions par seconde (TPS); MATIC l’adapte à des milliers de TPS. Le réseau MATIC compte plus de 2,5 millions d’utilisateurs actifs et a réglé un milliard de transactions à ce jour.

La demande pour le réseau MATIC est restée forte en mettant en œuvre des mises à jour dans le réseau Ethereum.

Shailesh Lakhani, directeur général de Sequoia India,

Des milliers de développeurs à travers une gamme d’applications choisissent Polygon et leur ensemble complet de solutions de mise à l’échelle pour l’écosystème Ethereum. Il s’agit d’une équipe ambitieuse et agressive, qui valorise l’innovation en son cœur.

Les analystes ont évalué la tendance des prix MATIC et prédit une hausse des prix dans l’altcoin. @BigCheds note que le prix MATIC a dépassé la zone de moyenne mobile de 200 jours.