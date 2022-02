Le prix Ethereum prend une courte pause après le rallye du week-end | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum a augmenté de plus de 18 % la semaine dernière.

La clôture hebdomadaire était supérieure aux niveaux clés de Fibonacci et d’Ichimoku.

La résistance à court terme à venir pourrait provoquer un recul.

Le prix Ethereum a enregistré une performance spectaculaire la semaine dernière, principalement vendredi et samedi. Le résultat d’un gain de 18% a vu le plus haut de la semaine dernière égaler la clôture, créant un chandelier exceptionnellement haussier tout en affichant un sentiment haussier clair.

Prix ​​​​Ethereum positionné pour son prochain arrêt et test de résistance majeur à 3 500 $

Le prix Ethereum a bientôt son premier test de résistance majeur. Il existe une zone de confluence de résistance avec le retracement de Fibonacci à 38,2 %, le point de contrôle du volume étendu de 2021 et le Tenkan-Sen à 3 300 $. 3 300 $ représente la résistance la plus importante depuis le retracement de 50 % de Fibonacci à 2 900 $ et la première résistance significative depuis que les traders ont refusé la cassure baissière idéale d’Ichimoku qu’ils recherchaient il y a deux semaines.

Les traders ne devraient pas avoir de difficulté à pousser Ethereum au-dessus de 3 300 $ jusqu’au prochain et dernier niveau de résistance au Kijun-Sen (3 500 $). L’indice de force relative reste dans des conditions de marché haussier et se situe entre les deux niveaux de survente de 40 et 50, le support ayant été trouvé à 40. De même, l’oscillateur Optex Bands reste dans des conditions de survente extrêmes, le niveau le plus bas et le plus long depuis. 2018. Enfin, l’indice composite montre un croisement haussier de sa moyenne mobile rapide cette semaine.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ETH/USD

Le potentiel de hausse cette semaine pourrait être limité à la zone de valeur de 3 500 $. Cependant, il y a une forte possibilité d’une action de prix stable et même d’une clôture modérément baissière pour cette semaine alors que les traders font une pause et réfléchissent après un mouvement significatif de la semaine dernière. Un retracement pour retester le retracement de Fibonacci à 50% à 2 900 $ est hautement probable.