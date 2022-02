Top 5 des crypto-monnaies à surveiller cette semaine : BTC, ETH, NEAR, MANA, LEO | Cryptomonnaie

La tentative de BTC de retourner 42 000 $ pour soutenir pourrait attirer les commerçants d’altcoins vers ETH, NEAR, MANA et LEO.

Bitcoin (BTC) a dépassé la résistance psychologique de 40 000 $ le 4 février et a réussi à maintenir le niveau au cours du week-end. Cela a fait passer la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie de 1,78 billion de dollars le 3 février à environ 2 billions de dollars le 6 février, selon les données de CoinGecko.

Une nouvelle divulgation financière du sénateur Ted Cruz montre qu’il a acheté la récente baisse de Bitcoin le 25 janvier via River Brokerage. Ce jour-là, Bitcoin s’échangeait entre 35 700 $ et 37 600 $ environ. Si le sénateur texan a retenu son achat, il est déjà dans le profit.

Bien que la forte reprise du prix du Bitcoin ait pu soulager les traders, l’analyste de données Material Scientist a averti que les grands commerçants avec un ticket de plus de 100 000 $ vendaient le rallye.

Bitcoin pourrait-il conserver ou étendre ses gains ? Si cela se produit, les altcoins pourraient-ils rejoindre la fête ? Étudions les graphiques des 5 principales crypto-monnaies qui semblent prêtes à évoluer à la hausse à court terme.

BTC/USDT

Bitcoin a grimpé en flèche et a clôturé au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 20 jours (39 600 $) le 4 février, indiquant que les traders tentent un retour en force. La petite journée de fourchette du 5 février montre que les commerçants qui ont peut-être acheté à des niveaux inférieurs ne sont pas encore pressés de réaliser des bénéfices.

L’indice de force relative (RSI) a bondi en territoire positif indiquant que la dynamique favorise les haussiers. Cependant, il est peu probable que ce soit un tiret droit plus haut pour la paire BTC/USDT.

Les traders sont susceptibles de monter une forte résistance dans la zone entre la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours (42 860 $) et 44 500 $.

Si le prix baisse par rapport à la zone de frais généraux mais ne chute pas en dessous de 39 600 $, cela suggérera que le niveau a basculé vers le support. Les haussiers essaieront alors à nouveau de pousser la paire au-dessus de la zone. S’ils réussissent, le prochain arrêt pourrait être le SMA de 200 jours (49 115 $).

Le graphique de 4 heures montre une formation de triangle ascendant, qui s’est terminée sur une pause et clôture au-dessus de 39 320 $. Cette configuration haussière a un objectif de modèle à 45 722 $. Le prix est actuellement coincé dans une fourchette étroite entre 42 168 $ et 40 843 $.

Une cassure et une clôture au-dessus de cette fourchette signaleront la reprise de la tendance haussière. La paire pourrait alors grimper à 44 500 $ où le rallye pourrait heurter une barrière. Au contraire, si le prix baisse et tombe en dessous de 40 800 $, la paire pourrait plonger au niveau de la cassure à 39 320 $.

ETH/USDT

L’éther (ETH) a dépassé l’EMA de 20 jours (2 839 $) le 4 février et a atteint la ligne de résistance du canal descendant. Ce niveau a agi comme une forte résistance auparavant, donc les traders peuvent à nouveau essayer de le défendre de toutes leurs forces.

Si le prix baisse depuis la zone entre la ligne de résistance et le SMA à 50 jours (3 256 $), cela suggérera que les baissiers continuent de se vendre à des niveaux plus élevés. La paire ETH/USDT pourrait d’abord chuter à l’EMA de 20 jours, puis à 2 652 $.

Si le prix rebondit hors de cette zone, cela indiquera un changement de sentiment de vendre sur des rallyes pour acheter sur des baisses. Les haussiers feront alors une nouvelle tentative pour pousser la paire au-dessus de la zone aérienne. Si cela se produit, un changement de tendance pourrait être de mise.

Alternativement, une cassure en dessous de 2 652 $ suggérera que la paire pourrait continuer à s’échanger à l’intérieur du canal pendant quelques jours de plus.

Le graphique de 4 heures montre que le prix augmente à l’intérieur d’un modèle de canal ascendant. Le 20-EMA et le 50-SMA sont apparus et le RSI est en territoire positif, indiquant que les traders ont le dessus.

Si les haussiers poussent le prix au-dessus du canal, l’élan pourrait s’accélérer davantage et la paire pourrait remonter à 3 400 $, où les baissiers devraient monter une forte résistance. Inversement, si le prix tombe en dessous du 20-EMA, la paire pourrait chuter jusqu’à la ligne de support du canal.

PROCHE/USDT

Le protocole NEAR (NEAR) a rebondi sur la zone de soutien psychologique de 10 $ à 9,50 $ et a franchi l’obstacle de l’EMA de 20 jours (12,58 $) le 4 février. Les baissiers ont tenté de ramener le prix en dessous de l’EMA de 20 jours le 5 février, mais les traders ont tenu bon.

Le mouvement haussier a repris le 7 février et les haussiers tentent de pousser le prix au-dessus du SMA de 50 jours (14 $). S’ils y parviennent, la paire NEAR/USDT pourrait grimper au niveau de retracement de Fibonacci de 50 % à 15,05 $, puis au niveau de retracement de 61,8 % à 16,36 $. Les traders sont susceptibles de monter une défense solide dans cette zone.

Inversement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel, les baissiers tenteront de tirer la paire sous l’EMA de 20 jours. S’ils y parviennent, cela suggérera que les baissiers continuent de vendre lors des rallyes. La paire pourrait alors tomber à nouveau à 10 $.

Le graphique de 4 heures montre la formation d’un triangle symétrique, qui agit généralement comme un schéma de continuation mais, dans ce cas, a fonctionné comme un schéma d’inversion.

Actuellement, la reprise fait face à une forte résistance au 200-SMA. Si le prix rebondit sur le 20-EMA, cela suggérera que les traders s’accumulent sur les creux. Cela pourrait améliorer les perspectives d’une cassure au-dessus de 200-SMA. Si cela se produit, le mouvement vers le haut pourrait atteindre l’objectif de modèle de la configuration à 16,36 $.

Cette vue positive sera invalidée à court terme si le prix tombe en dessous du 20-EMA. Dans un tel cas, la paire pourrait chuter et retester le niveau de cassure du triangle.

MANA/USDT

Decentraland (MANA) a dépassé l’EMA de 20 jours (2,70 $) le 31 janvier, mais a refusé le SMA de 50 jours (2,93 $) le 1er février. Les baissiers ont tenté de ramener le prix en dessous de l’EMA de 20 jours, mais manqué. Cela indique que l’EMA de 20 jours est peut-être devenue support.

Le mouvement haussier a repris et les haussiers ont poussé le prix au-dessus du SMA à 50 jours le 05 février. Si les haussiers maintiennent le prix au-dessus du SMA à 50 jours, la paire MANA/USDT pourrait atteindre la résistance générale à 4 $.

À l’inverse, si le prix baisse et tombe en dessous des moyennes mobiles, cela indiquera que les baissiers se vendent agressivement à des niveaux plus élevés. Dans ce cas, la paire pourrait retester le support solide au SMA de 200 jours (2,03 $).

Le graphique de 4 heures montre que le 20-EMA et le 50-SMA sont en pente et que le RSI est dans la zone de surachat. Cela indique que les traders ont le dessus. Toute baisse par rapport au niveau actuel est susceptible de trouver un support aux moyennes mobiles.

À la hausse, les acheteurs pourraient faire face à une forte résistance à 3,40 $ et plus tard à 4 $. Cette vue positive sera invalidée si le prix baisse par rapport au niveau actuel et tombe en dessous des moyennes mobiles. La paire pourrait alors tomber à 2,40 $.

LEO/USD

UNUS SED LEO (LEO) a complété une configuration en triangle ascendant lorsqu’il s’est cassé et a clôturé au-dessus de 3,92 $ le 1er février. Les baissiers ont tenté de ramener le prix sous le niveau de cassure les 2 et 3 février, mais les haussiers n’ont pas cédé.

Les achats ont repris le 4 février et le prix a atteint un nouveau sommet historique à 5,44 $. Cependant, la longue mèche sur le chandelier du jour montre une réservation de bénéfices à des niveaux plus élevés. Le repli a sorti le RSI de la zone profondément surachetée.

Habituellement, les corrections d’une tendance haussière sont de courte durée. La longue traîne du chandelier du 7 février suggère des achats agressifs à des niveaux inférieurs. Les haussiers vont maintenant tenter de pousser la paire LEO/USD au-dessus de 5,44 $. S’ils réussissent, la paire pourrait remonter vers l’objectif du modèle à 5,81 $ et plus tard à 6 $.

Alternativement, si les baissiers tirent le prix en dessous de 4,50 $, la paire pourrait se corriger à l’EMA de 20 jours (4,06 $).

Le graphique de 4 heures montre que la paire se corrige dans une tendance haussière. Les traders ont défendu avec succès le 20-EMA et tentent de pousser la paire au-dessus du niveau psychologique à 5 $. S’ils le font, la paire pourrait retester le plus haut historique à 5,44 $.

Inversement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel et tombe en dessous du 20-EMA, cela indiquera que les commerçants réservent agressivement des bénéfices à des niveaux plus élevés. Si le prix glisse en dessous de 4,38 $, la paire pourrait chuter à 4,20 $.