Le rallye ETHUSD et BTCUSD s’accélère alors que les investisseurs achètent les baisses | Cryptomonnaie

Les actions britanniques ont augmenté lundi, les investisseurs continuant d’évaluer l’impact de la décision de la semaine dernière sur les taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre (BOE). Comme on s’y attendait, la banque a décidé de relever les taux d’intérêt dans le but de ralentir l’inflation. Les actions ont également augmenté alors même que les inquiétudes montaient que la Russie était sur le point d’envahir l’Ukraine. Dans un communiqué publié dimanche, les États-Unis ont déclaré que la Russie était préparée à environ 70 % et pouvait mener une invasion à tout moment. La principale conséquence d’une invasion sera la hausse des prix du pétrole et du gaz. Pendant ce temps, les données d’Halifax ont montré que les prix des maisons au Royaume-Uni ont augmenté de 9,7 % en janvier après avoir augmenté de 9,8 % le mois précédent.

Le dollar australien a augmenté lundi après que l’Australie a apporté un changement majeur à ses protocoles Covid-19. Dans une annonce, le Premier ministre a déclaré que le pays accepterait les étrangers qui ont eu une double vaccination. C’était un changement de politique étant donné que le pays a été fermé pour la plupart des voyageurs étrangers depuis le début de la pandémie. L’annonce est intervenue peu de temps après que le Bureau australien des statistiques a montré que les ventes au détail du pays avaient bondi de plus de 8 % au quatrième trimestre. Cela s’est également produit une semaine après que le gouverneur de la RBA a déclaré que la banque augmenterait probablement ses taux cette année.

L’euro s’est incliné à la hausse lundi alors que davantage de responsables de la BCE se sont réchauffés à des taux d’intérêt plus élevés plus tard cette année. Certains membres qui ont parlé à la presse ont exprimé leur optimisme quant au fait que la banque mettra en œuvre au moins deux hausses en 2022. La paire a également augmenté après les faibles données de la production industrielle allemande. La production du pays a diminué de 0,3 % en décembre alors même que l’industrie automobile s’est bien comportée. Cette performance signifie que la production était d’environ 6,9 % inférieure à ce qu’elle était en février 2020. Cependant, les économistes ont noté que la situation s’améliorera dans les mois à venir.

EURUSD

La paire EURUSD a atteint un plus haut de 1,1457, légèrement en dessous du plus haut de 1,1483 de la semaine dernière. Il est légèrement inférieur aux moyennes mobiles sur 25 et 50 jours, tandis que le RSI s’est déplacé légèrement en dessous du niveau de surachat. La paire a également formé un motif de bonnet et de poignée. Il forme actuellement la section poignée. Par conséquent, il est probable que la paire ait une cassure haussière plus tard cette semaine.

USDCHF

La paire USDCHF a légèrement baissé après les données relativement fortes du taux de chômage suisse. Le taux de chômage du pays est tombé à 2,3 % en janvier. Il se négocie à 0,9230, ce qui est légèrement en dessous du plus haut de la semaine dernière à 0,9260. Il est passé sous le niveau de support clé à 0,9235 tandis que l’oscillateur stochastique est passé du niveau de surachat. Par conséquent, la paire continuera probablement de baisser alors que les baissiers ciblent le support clé à 0,9200.

ETHUSD

La paire ETHUSD a atteint un sommet de 3 085, qui était le plus haut niveau depuis le 21 janvier. Sur le graphique journalier, la paire se rapproche de la partie supérieure des bandes de Bollinger et se situe entre le niveau de retracement de 50 % et 38,2 %. L’indice de force relative et le MACD ont également pointé plus haut. Par conséquent, la paire continuera probablement à augmenter alors que les traders ciblent 3 100.