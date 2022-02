Prédiction de prix Shiba Inu: les traders SHIB sont de retour, ciblez 0,000054 $ | Cryptomonnaie

Shiba Inu frappe une zone d’entrée qui a déclenché un rallye de 29% dimanche.

Nouveau record de trois semaines atteint.

Une poursuite haussière est probable avec une certaine résistance attendue en cours de route.

Le prix du Shiba Inu a produit une agréable surprise pour les traders dimanche, avec un rallye surprenant mais pas inattendu. En conséquence, les haussiers pourraient pousser SHIBA au-dessus de la zone de valeur clé de 0,000025 $ et chercher à poursuivre cette poussée vers le haut.

Le prix du Shiba Inu vise un rallye de 100 %

Le prix du Shiba Inu a réalisé la clôture la plus haussière et la plus optimiste en plus de 100 jours. Les traders ont pu pousser SHIBA jusqu’à 25% plus haut, engloutissant totalement toute la fourchette de prix des vingt derniers jours.

Une entrée d’arrêt d’achat hypothétique précédemment identifiée s’est produite à 0,000022 $ et se négocie actuellement au-dessus de ce niveau et se déplace vers le haut. La zone cible projetée est supérieure à la zone de valeur de 0,000050 $, mais sera probablement bientôt confrontée à des pressions.

SHIBA/USDT $0.000002/3-box Reversal Point and Figure Chart

Le bas du Cloud (Senkou Span A) est la prochaine zone de résistance pour le prix du Shiba Inu – mais une vente n’est pas gagnée d’avance. Si les traders peuvent clôturer SHIBA à ou au-dessus de la zone de valeur de 0,000031 $ à 0,000032 $, alors le Chikou Span sera au-dessus des chandeliers et dans l’espace ouvert, une condition nécessaire pour une entrée Idéale Bullish Ichimoku Breakout.

Graphique quotidien SHIBA/USDT Ichimoku Kinko Hyo

Au-dessus de 0,000031 $, la prochaine et dernière résistance du prix du Shiba Inu sur le graphique quotidien Ichimoku est le sommet du nuage (Senkou Span B) à 0,000040 $. Par conséquent, les traders doivent s’attendre à une quantité importante de résistance à ce niveau.

Le bas du Cloud Ichimoku n’a pas été testé depuis le 30 novembre 2021, et le haut du Cloud Ichimoku n’a pas été testé depuis le 22 novembre 2021.