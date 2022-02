Decentraland s’attend à des gains d’au moins 20% cette semaine alors que les investisseurs recherchent le risque sur | Cryptomonnaie

Le prix de Decentraland a augmenté dimanche, donnant le ton à la nouvelle semaine de négociation.

Le prix du MANA devrait augmenter de 20 % vers le prochain niveau de Fibonacci.

Alors que des vents favorables émergent, attendez-vous à plus de hausse cette semaine dans l’action des prix MANA.

Le prix de Decentraland (MANA) est prévu pour plus de hausse après que l’action des prix a dépassé le niveau de 78,6% de Fibonacci à 3,00 $ et devrait maintenant atteindre 3,66 $, ou le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8%, dimanche. S’il atteint son objectif, le rendement serait d’environ 20 % au moins, car le niveau de Fibonacci de 61,8 % débloquera davantage de potentiel de hausse en supposant que les traders puissent pousser le prix au-delà du pivot mensuel R1 dans le processus. Attendez-vous à un possible rallye même à 4,00 $ si les vents favorables actuels prévalent.

Les traders MANA pourraient être gâtés une fois au-delà du R1 mensuel à 3,60 $

Decentraland voit l’action des prix prendre d’assaut les portes ce lundi après qu’une importante hausse haussière ait emporté tous les baissiers restants. L’objectif est fixé à au moins 20 % de gains à court terme si le niveau de Fibonacci de 61,8 % à 3,66 $ peut être atteint. Comme la résistance mensuelle du R1 est juste en dessous de 3,60 $, la scène semble prête pour une semaine décisive qui pourrait être encore plus haussière si les haussiers parviennent à clôturer au-dessus du R1 mensuel.

Le prix du MANA devra voir des traders intervenir pendant le court fondu d’aujourd’hui, ce qui est un pas en arrière bienvenu étant donné que l’indice de force relative (RSI) approche de la zone de surachat. Une sorte de court recul est acceptable, mais une clôture haussière est nécessaire pour maintenir l’élan. Une fois la résistance R1 acquise par les haussiers, attendez-vous à ce que davantage de hausse se rapproche de 4,00 $ alors que les investisseurs traitent toutes les informations des banques centrales au cours de la semaine dernière et recherchent à nouveau des investissements à risque.

Graphique journalier MANA/USD

D’un autre côté, des nouvelles négatives de certains banquiers centraux pourraient semer la panique parmi les investisseurs et déclencher des mouvements d’aversion au risque. Cela ouvrirait la voie à un recul des crypto-monnaies, l’action des prix MANA étant repoussée contre le niveau de 78,6% de Fibonacci près de 3,00 $. À court terme, ce niveau devrait se maintenir, mais si la pression monte, alors que les nouvelles négatives continuent d’arriver tout au long de la semaine, attendez-vous à une baisse supplémentaire vers 2,56 $.