Le prix d’Axie Infinity se prépare à exploser à la hausse | Cryptomonnaie

Le prix Axie Infinity va pour un quatrième jour consécutif de gains.

Les traders AXS testent l’eau pour environ 72 $ avant d’atteindre 73,62 $.

Attendez-vous plus tard cette semaine à une cassure plus élevée d’une valeur de 16% des gains, ciblant 85,00 $.

Le prix d’Axie Infinity (AXS) semble prêt pour une cassure haussière, débloquant un autre domaine et des gains potentiellement de 16% cette semaine. Les traders testent l’eau autour de 72,00 $ au moment où nous parlons, avec 73,62 $ comme un niveau significatif qui semble également susceptible de casser. La pénétration au-dessus de là ouvrira la voie à plus de hausse, transformant la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours en support à environ 77,00 $.

Les traders AXS devraient renverser certains plafonds en support, ouvrant plus de gains à venir

Axie Infinity rapporte déjà 46 % de gains depuis vendredi dernier et semble maintenant prêt à dépasser les 50 % de profit, avec un minimum de 16 % de gains supplémentaires encore possibles cette semaine. Les traders sont déjà sur le point d’y parvenir après avoir testé le niveau de 73,62 $, mais font face à un peu de prise de bénéfices au préalable. Un fondu temporaire ne sera pas aussi malvenu car l’indice de force relative (RSI) surchauffe un peu et a maintenant la possibilité de se refroidir, offrant aux haussiers une certaine marge de manœuvre avant que l’action des prix ne reprenne.

Le prix AXS devra d’abord faire face au niveau de résistance réel de 73,62 $ et pourrait le dépasser car le recul actuel offre la possibilité de réintégrer le commerce long. La résistance à 77,00 $, cependant, semble lourde avec le SMA de 55 jours qui la plafonne. Une pause au-dessus plus tard cette semaine transformerait le SMA de 55 jours en support, agissant comme une plate-forme de lancement pour atteindre 85,25 $. Il s’agit d’un niveau historique clé et le R1 mensuel est également un niveau de résistance élevé. Un tel rallye, cependant, rapporterait probablement 16% de gains supplémentaires en plus des 46% déjà réservés.

Graphique journalier AXS/USD

Alternativement, le rejet actuel pourrait s’avérer trop important et voir un fondu significatif vers le pivot mensuel à 65,13 $. Une nouvelle cassure à la baisse pourrait entraîner une poussée vers 60,36 $, ce qui effacerait environ la moitié des gains actuels. Le risque est alors d’un effondrement complet vers 51,90$.