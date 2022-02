Prédiction de prix Dogecoin: DOGE prévu pour des gains de 25% | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin est rejeté sur le SMA de 55 jours à 0,16 $.

Les traders DOGE verront un court fondu mais franchiront le SMA de 55 jours plus tard cette semaine.

Une cassure au-dessus de 0,16 $ ouvrira plus de place avec des gains de 25 % avant que la prochaine résistance ne frappe.

Le prix Dogecoin (DOGE) poursuit sa séquence de victoires alors que les traders sortent en trombe au début d’une nouvelle semaine de négociation. À l’ouverture, les haussiers ont atteint un frein à la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours autour de 0,16 $. Alors que le prix s’estompe légèrement, l’indice de force relative montre qu’une nouvelle faiblesse est peu probable et les haussiers verront un nouveau test et casser plus haut plus tard dans la journée – ou cette semaine – ouvrant le plancher pour un potentiel de hausse supplémentaire vers 0,19 $ et des gains de 25 %.

Le prix DOGE récompense les traders fidèles avec 25% de gains

Le prix du Dogecoin a connu une forte demande sur le marché ouvert en Asie lundi, avec une cassure au-dessus de 0,1594 $ puis atteignant 0,16 $ au SMA de 55 jours. Après avoir atteint cette double résistance, l’action des prix du DOGE a connu une courte décoloration, certains haussiers entrés à 0,14 $ ayant enregistré des bénéfices. Cela est parfaitement logique du point de vue de la gestion commerciale et verra les traders détenir encore la moitié ou plus de leur positionnement dans Dogecoin.

Le prix DOGE verra plus d’intérêt pour l’ouverture américaine alors que les investisseurs prennent note de la hausse haussière et de la rupture au-dessus de 0,1594 $. Attendez-vous à ce que cela attire plus de traders et d’investisseurs, y voyant la preuve d’un potentiel de hausse. En l’absence de résistances réelles sur le chemin, 0,19 $, qui est un plafond historique, sera le premier niveau où les haussiers recommenceront à enregistrer des bénéfices partiels, ce qui entraînera des gains de 25 %.

Graphique journalier DOGE/USD

L’indice de risque, appelé VIX, connaît une hausse ce matin, car la plupart des contrats à terme sur indices américains sont dans le rouge au moment de la rédaction. Si cela s’accélérait en une vente massive, attendez-vous à ce que les investisseurs enregistrent de plus gros bénéfices ou clôturent leurs positions au total. Cela entraînerait une baisse de l’action des prix DOGE vers 0,14 $ avec plusieurs tests et une éventuelle pause. Plus de baisse pourrait voir une baisse vers la ligne de tendance descendante rouge autour de 0,10 $.