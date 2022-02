Ethereum a percé le disjoncteur baissier vers l’EMA de 200 jours | Cryptomonnaie

Sur le graphique journalier, Ethereum est en baisse depuis le 1er décembre, entraînant une ligne de tendance à la baisse. Mais les acheteurs ont réussi à pénétrer la ligne de tendance la semaine dernière pour renforcer la possibilité d’un retournement haussier. Maintenant, alors qu’ils ont franchi le sommet de jeudi, les prix augmentent vers la moyenne mobile de 200 jours.

Il convient de noter que le marché a besoin de plus de force vers le haut pour surmonter cet obstacle. Les oscillateurs Momentum montrent que les forces de vente s’estompent mais n’ont encore fourni aucune preuve que les acheteurs dominent le marché. Le RSI est passé du territoire de survente à la zone neutre, mais l’oscillateur de momentum oscille toujours dans la zone de vente en dessous du seuil de 100. Les barres MACD négatives confirment également le biais négatif décroissant en se rétrécissant à zéro.

Pourtant, les acheteurs doivent franchir la barrière des 3128 $ pour que la tendance haussière se poursuive. Dans ce scénario, le prix peut entrer dans une zone de résistance cruciale entre l’EMA de 200 jours et de 50 jours, y compris le retracement de Fibonacci de 38,2 %. L’élan haussier dominant au-dessus de l’obstacle de 3235 pourrait ouvrir la voie à la prochaine cible à 3505, qui s’aligne sur le niveau de 50% de Fibonacci. Une tendance haussière possible aurait sa prochaine zone de résistance dans la fourchette de 3822 $ à 4065 $ et 4065 $, respectivement.

Du côté baissier, si les vendeurs reprennent le marché, le prix de la cryptomonnaie pourrait revenir à la ligne de tendance. Cela correspondrait au niveau de retracement de Fibonacci de 23,6% à 2795 $. Un mouvement soutenu en dessous de ce niveau attirera l’attention des vendeurs sur la prochaine zone de support entre 2370 $ et 2160 $ ​​autour du prix plancher de sept mois.

Aperçu à court terme

Au délai de 4 heures, Ethereum se négocie dans un canal ascendant. Après être sorti de la fourchette au-dessus de 3061 $, s’alignant sur l’EMA 200, il semble que le bord supérieur du canal autour de 3128 $ limite le mouvement à la hausse.

Une correction à court terme pourrait ramener le prix à 2954 $. Lorsque cette barrière est surmontée, la baisse peut se poursuivre avec la ligne de tendance à la baisse brisée au bord inférieur du canal.

De plus, les oscillateurs de momentum suggèrent que les acheteurs prennent probablement une pause. Le RSI est dans la zone de surachat et l’élan est orienté vers le bas depuis le sommet.

Pendant ce temps, les barres MACD positives se sont aplaties sous la ligne de signal.