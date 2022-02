Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les traders BTC vont s’éteindre au-delà de 53 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin semble surexploité alors qu’il est aux prises avec le SMA de 50 jours et la barrière de résistance hebdomadaire à 42 816 $.

Le prix Ethereum traverse le disjoncteur baissier et approche le SMA de 50 jours à 3 242 $.

Le prix d’ondulation se rapproche de la zone d’approvisionnement de 0,757 $ à 0,807 $, ce qui pourrait couper court à la tendance haussière.

Le prix du bitcoin a connu des gains considérables au cours des trois derniers jours alors qu’il tente de surmonter un énorme obstacle. Alors que les altcoins comme Ethereum et Ripple ont correspondu à cette tendance haussière, les investisseurs doivent faire preuve de prudence avec de nouveaux investissements car un retracement pourrait être imminent.

Le prix du Bitcoin fait face à un moment décisif

Le prix du bitcoin a augmenté de 18 % au cours des quatre derniers jours et se situe actuellement en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours et de la confluence de la barrière de résistance hebdomadaire à 42 816 $. Si cette tendance haussière est un piège haussier, BTC est susceptible de voir un rejet suivi d’un retracement vers le niveau de support immédiat à 8 481 $.

Une panne de ladite barrière fera tomber la grande crypto à 34 752 $. Dans un cas extrêmement baissier, le prix du Bitcoin pourrait revoir la barrière psychologique de 30 000 $ et collecter les liquidités qui se trouvent en dessous.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Si BTC produit un chandelier quotidien près de la limite supérieure du disjoncteur à 44 387 $, cela invalidera la thèse baissière. Bien que ce développement réduise la pression du côté vendeur, cela ne signifie pas que le prix du Bitcoin est devenu haussier.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 52 000 $ produira un sommet plus élevé et suggérera le début possible d’une tendance haussière.

Le prix d’Ethereum se rapproche de l’invalidation de la thèse baissière

Le prix Ethereum a suivi la grande crypto et a percé le disjoncteur baissier, allant de 2 789 $ à 3 167 $. Tout nouvel élan haussier poussera l’ETH à grimper plus haut et à retester le SMA de 50 jours à 3 242 $.

En supposant que BTC retrace, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’Ethereum soit rejeté à 3 242 $, entraînant un recul de 25 % par rapport au niveau de support hebdomadaire à 2 324 $.

Dans un cas très baissier, le prix d’Ethereum pourrait revoir le niveau de support hebdomadaire de 1 730 $ et collecter la liquidité côté vente qui se trouve en dessous.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Indépendamment des perspectives baissières, le prix Ethereum peut invalider les perspectives baissières à court terme s’il produit un chandelier quotidien près de la zone de résistance de 3 167 $. Un scénario haussier pourrait cependant être lancé si les acheteurs poussent l’ETH à produire un swing élevé à 3 413 $.

Le prix de l’ondulation fait face à un blocus

Le prix Ripple est sorti de sa consolidation et a augmenté de 25 %, passant de 0,604 $ à 0,754 $. Ce mouvement impressionnant teste actuellement à nouveau la barrière de résistance hebdomadaire à 0,740 $, qui se situe en dessous d’un autre obstacle qui s’étend de 0,757 $ à 0,807 $.

Le rejet dans cette zone de multi-résistance semble probable compte tenu de la situation dans laquelle se trouve Bitcoin, et les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix Ripple retrace 16%, revenant dans la zone de consolidation à 0,628 $.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de la limite supérieure de la zone d’approvisionnement à 0,807 $ signalera une résurgence des acheteurs et indiquera leur volonté d’aller plus haut. Dans ce cas, le prix Ripple pourrait atteindre un sommet plus élevé en ralliant 12 % à 0,911 $.