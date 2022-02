Axie Infinity réorganise la structure de récompense des jetons, le prix AXS augmente de 50% | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity a bondi de 50% après que l’entreprise a réorganisé sa structure de récompense.

L’entreprise de jeu pour gagner vise à créer plus de demande pour les équipes Axie dans l’écosystème.

Le nouveau système s’attaquera au problème de l’inflation des jetons à partir de son autre jeton, SLP, et créera potentiellement plus de demande pour AXS.

Axie Infinity a récemment révélé avoir modifié sa structure de récompenses pour son tour de compétition joueur contre joueur. Son jeton natif, le prix AXS, a récemment bondi de 50 % suite à l’annonce.

Axie Infinity prend des mesures pour éviter l’effondrement économique

La société de jeu pour gagner a augmenté le nombre de récompenses AXS de 3 000 à 117 676 pour la saison prochaine et a augmenté ses emplacements de classement à 300 000.

Selon Axie Infinity, cette décision « dynamisera la scène compétitive d’Axie et créera plus de demande pour des équipes Axie de qualité dans l’écosystème ». La startup du jeu a également expliqué que cette décision créera un prize pool de 6 millions de dollars pour la saison 20.

AXS, le jeton de gouvernance natif du protocole Axie Infinity, est également utilisé comme monnaie légale pour acheter des jetons non fongibles (NFT) dans le jeu sur le marché Axie.

Cependant, Axie Infinity exploite également une structure à double jeton, avec la crypto-monnaie appelée Smooth Love Potions (SLP) utilisée pour récompenser les joueurs pour avoir accompli des quêtes quotidiennes et franchi des niveaux.

Les SLP ont été brûlés par les joueurs pour permettre aux animaux de compagnie numériques Axies du jeu d’en élever de nouveaux. Étant donné que l’équipe Axie Infinity a créé plus de SLP pour récompenser les joueurs que les jetons brûlés, l’inflation a grimpé en flèche.

Axie Infinity a supprimé les avenues qui généraient plus de SLP, car la quête quotidienne encourageait les joueurs à être actifs tous les jours, mais cela a ajouté un fardeau d’approvisionnement de 45 millions de SLP dans l’économie Axie.

Axie Infinity a déclaré que son économie « nécessite une action drastique et décisive maintenant, sinon nous risquons un effondrement économique total et permanent ».

La prochaine mise à jour de la saison 20 rendra le SLP plus rare, rendant leurs Axies plus précieux, voyant potentiellement Axie Infinity gagner plus de traction parmi les joueurs et augmenter la demande d’AXS.

Le prix d’Axie Infinity vise une hausse de 37 %

Le prix d’Axie Infinity pourrait voir une hausse de 37 % vers 98 $ si une formation de soucoupe sur le graphique de 4 heures est validée.

AXS pourrait faire face à une résistance au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % à 71 $, coïncidant avec le décolleté du schéma technique directeur, puis au niveau de retracement de 50 % à 79 $.

Graphique AXS/USDT sur 4 heures

Cependant, si la pression de vente augmente, AXS pourrait chuter vers la moyenne mobile simple (SMA) de 200 sur quatre heures à 63 $ ensuite.