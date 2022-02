Le prix de Cardano pourrait revoir 1 $ alors que les menaces ADA se multiplient | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano fait face à deux obstacles cruciaux à 1,20 $ et 1,24 $, ce qui suggère qu’une nouvelle hausse est peu probable.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ADA retrace environ 15% et revisite la barrière psychologique de 1 $.

Une clôture en chandelier de quatre heures au-dessus de 1,24 $ invalidera la thèse baissière à court terme.

Le prix de Cardano a dépassé sa fourchette de consolidation mais a du mal à monter plus haut. La présence d’une confluence de résistance fait de cette accélération une tâche ardue pour les traders.

Le prix de Cardano se libère mais pour le pire

Le prix de Cardano s’est échangé entre la barrière de 1,12 $ et 1 $ pendant environ deux semaines, signalant une consolidation. Le 5 février, ADA a percé ce mouvement latéral et a produit un swing au-dessus de 1,12 $, basculant dans un plancher de support.

Le prix de Cardano fait face à deux obstacles critiques alors qu’il se négocie au-dessus de 1,12 $ – la barrière de résistance hebdomadaire à 1,20 $ et la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours à 1,24 $. Par conséquent, les chances d’une reprise sont considérablement moindres.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Cardano soit rejeté à l’une des deux barrières et retrace plus bas. Un échec à franchir le SMA de 50 jours à 1,24 $ pourrait entraîner une baisse de 15 % du niveau de support quotidien à 1 $. Cette barrière a servi de plate-forme de support pour la montée en puissance à la mi-2021 qui a poussé l’ADA à 3 $. Par conséquent, ce plancher de support stable est l’endroit où les inconvénients pourraient être limités.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient ce mouvement à la baisse du prix de Cardano. Cet indice en chaîne montre que le niveau de support immédiat pour ADA est inexistant et qu’un niveau stable est présent à 1,03 $, ajoutant encore plus de crédibilité à la thèse baissière à court terme. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’ADA trouve une assise solide autour de cette barrière où environ 448 830 adresses qui ont acheté 7,78 milliards d’ADA sont «dans l’argent».

ADA GIOM

Une autre raison pour laquelle une thèse haussière du prix Cardano est peu probable est due à la baisse du nombre de transactions importantes de 5 100 à 4 900. Cette baisse de 3,9 %, qui sert d’approximation de leur

thèse d’investissement, indique qu’ils ne sont pas intéressés par ADA aux niveaux actuels.

Grandes transactions ADA

Dans l’ensemble, le prix de Cardano semble prêt pour une baisse rapide à 1 $, un niveau psychologique crucial. Cette perspective baissière peut être évitée si les traders ADA peuvent produire un chandelier de quatre heures au-dessus de 1,24 $.

Cela permettra au prix de Cardano d’avoir un règne libre jusqu’à 1,45 $ ou une hausse de 17 %. La hausse semble être limitée à 1,45 $, ce qui correspond à la confluence de la barrière de résistance hebdomadaire et du SMA à 100 jours.