Le Bitcoin perdu est peut-être un « don », mais entrave-t-il l’adoption ? | Cryptomonnaie

Les estimations suggèrent que 20% de l’approvisionnement de Bitcoin a été perdu. Ces fonds sont-ils un don à tout le monde ou un défi pour une adoption ultérieure ?

Les solutions de garde de crypto-monnaie sont devenues une grande entreprise au cours des dernières années. Les systèmes de stockage et de sécurité indépendants destinés à détenir de grandes quantités de crypto pour le compte des clients peuvent attirer des capitaux institutionnels et des investisseurs de détail en attente simplement parce qu’ils éliminent une crainte majeure : perdre l’accès à des fonds qui deviennent irrécupérables.

En raison de la nature décentralisée des principales chaînes de blocs comme celle de Bitcoin ou d’Ethereum, chaque fois qu’un utilisateur perd l’accès à son portefeuille et n’a pas de sauvegarde de ses clés privées, les fonds qu’il contient ne peuvent pas être récupérés. Il n’y a pas d’entité centrale vers laquelle se tourner et personne ne peut contrôler la blockchain pour permettre à quiconque d’accéder à ses fonds.

Stocker une clé privée peut être difficile, car elle doit être tenue à l’écart des acteurs malveillants, mais suffisamment proche pour que l’utilisateur puisse y accéder si nécessaire. Face aux défis associés à la gestion de la crypto-monnaie, beaucoup ont simplement laissé leurs fonds sur des échanges de crypto-monnaie, créant une demande massive de services de garde de crypto, au point où la cinquième plus grande banque américaine propose une solution.

Bien que la conservation des crypto-monnaies avec un tiers soit souvent considérée comme un risque pour la sécurité, car ce tiers peut lui-même être piraté, les experts ont déclaré à Cointelegraph que les services de garde sont la meilleure option en matière de pièces perdues.

Les premiers utilisateurs de crypto-monnaie ont perdu la crypto-monnaie de nombreuses manières, y compris les hacks d’échange. Ces failles de sécurité ont vu l’universitaire Bitcoin Andreas Antonopoulos populariser le célèbre slogan « pas vos clés, pas vos pièces ».

Combien de crypto a été perdu ?

Les crypto-monnaies peuvent être perdues de plusieurs façons, bien qu’à moins que quelqu’un n’admette qu’il a perdu l’accès à ses fonds, il est impossible de le dire à partir des données de la blockchain. Le plus souvent, les utilisateurs perdent l’accès à la clé privée d’un portefeuille, ce qui leur permet d’accéder aux fonds qu’il contient.

Il y a également eu des cas où les utilisateurs envoient de la crypto-monnaie à la mauvaise adresse. Encore une fois, en raison de la nature décentralisée de la blockchain, il n’y a aucune action corrective pour récupérer ces jetons. Enfin, les utilisateurs peuvent décéder sans laisser personne d’autre accéder à leurs fonds.

S’adressant à Cointelegraph, Kim Grauer, directeur de recherche de la société de criminalistique blockchain Chainalysis, a noté qu’environ 3,7 millions de Bitcoin (BTC) (d’une valeur actuelle de plus de 140 milliards de dollars) ont été perdus. Grauer a déclaré que l’estimation est un « peu ancienne » et devrait être mise à jour avec des recherches supplémentaires plus tard cette année.

Les crypto-actifs sont souvent considérés comme perdus après être restés inactifs pendant un certain nombre d’années. Bien que cette méthode pointe vers des pièces qui ne sont effectivement pas actuellement en circulation, elle est imparfaite. En 2020, par exemple, un portefeuille avec 50 BTC extrait pour la première fois en février 2009 a déplacé ses fonds vers deux adresses.

Michael Fasanello, directeur de la formation et des affaires réglementaires du Blockchain Intelligence Group – qui aide les agences gouvernementales, les entreprises de crypto-monnaie et les institutions financières à lutter contre la fraude – a déclaré à Cointelegraph qu’il pourrait être difficile d’estimer la valeur monétaire des pièces perdues car «ceux qui ont subi des pertes ne le feraient pas. toujours intéressé à partager de telles informations.

Le chiffre de 3,7 millions représente près de 20% de l’offre en circulation de Bitcoin, ce qui, pour Grauer, a probablement un « impact économique qui affectera le prix à long terme » de la crypto-monnaie. Grauer a ajouté :

Il y a aussi un impact plus psychologique. Il est possible que les gens hésitent davantage à investir dans Bitcoin par peur de le perdre, auquel cas il n’est pas récupérable.

Le dirigeant de Chainalysis a ajouté que cette qualité n’est pas unique à l’écosystème de la crypto-monnaie et « ne devrait pas être prohibitive pour une adoption ultérieure », car il existe « de nombreuses façons de conserver votre crypto-monnaie en toute sécurité, soit en votre propre possession, soit sur un échange ».

S’adressant à Cointelegraph, Chris Brooks, fondateur de l’entreprise de récupération de crypto-monnaie Crypto Asset Recovery, a noté que d’après son expérience, les gens devraient être plus inquiets de laisser leur phrase de départ ou leurs clés privées dans des portefeuilles en papier qui peuvent être jetés par erreur, plutôt que sur les pirates ou escrocs. Brooks a dit :

Vous avez beaucoup plus de chances de déménager dans un nouvel appartement et de perdre votre mot de passe crypto dans le processus que de vous faire pirater.

En mars 2011, un utilisateur du forum Bitcointalk a lancé un fil, essayant d’additionner les BTC perdus connus. Bien que le fil ait déraillé avec le temps, il a montré combien d’utilisateurs ont perdu l’accès à la crypto-monnaie au fil des ans.

Ces pertes, comme l’a dit Chainalysis ‘Grauer, peuvent avoir un impact économique significatif sur l’écosystème de la crypto-monnaie.

La crypto perdue doit-elle être considérée comme un don ?

Le créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a déclaré que les pièces perdues « ne valent que légèrement plus que les pièces de tout le monde » et qu’elles devraient être considérées comme un « don à tout le monde ». Fasanello du Blockchain Intelligence Group a déclaré qu’en ce qui concerne les pièces avec un approvisionnement limité, Satoshi a peut-être raison, mais ceux avec un approvisionnement infini pourraient voir l’inverse être vrai.

Fasanello a déclaré que tout comme la monnaie fiduciaire perd de sa valeur avec l’inflation, les crypto-monnaies aussi. Si une crypto-monnaie n’a pas d’approvisionnement fini, la valeur des pièces perdues va simplement s’éroder avec le temps.

S’adressant à Cointelegraph, Yuriy Kovalev, PDG de la plateforme de trading de crypto Zenfuse, a déclaré que les pièces perdues représentent un coût caché de la sécurité dans l’espace de crypto-monnaie qui profite à tous les autres :

La quantité de crypto perdue montre seulement que les réseaux décentralisés comme Bitcoin sont extrêmement sécurisés, à tel point que des erreurs insignifiantes peuvent coûter des millions. Les chasseurs de portefeuilles ne sont rarement en mesure d’aider qu’en cas de perte de mots de passe, ce qui prouve en outre que la blockchain est immuable.

En effet, la plupart des cas dans lesquels les jetons perdus sont récupérés impliquent des mots de passe perdus utilisés pour déverrouiller les portefeuilles et non les clés privées utilisées pour les récupérer. Un cas récent a vu un ingénieur en informatique et un pirate informatique pirater un portefeuille matériel Trezor One qui était verrouillé parce que son propriétaire avait oublié son code PIN de sécurité.

Asaf Naim, fondateur et PDG du développeur d’applications blockchain Kirobo, a déclaré à Cointelegraph que les paroles de Satoshi peuvent être vraies pour « des cas mineurs et occasionnels de perte de crypto », mais Naim a ajouté que la « loi de la rareté ne vaut que si les gens ont confiance dans le système sous-jacent . Si trop de crypto-monnaie est perdue, les gens cesseront de croire en son utilisation et en sa valeur intrinsèque.

Crypto perdue et adoption massive

Les premières histoires de l’espace de la crypto-monnaie sur la crypto perdue ont fait la une des journaux au fil des ans, soulignant à quel point il peut être difficile de récupérer les fonds perdus. Un exemple en est celui de James Howells, qui a jeté un disque dur contenant 7 500 BTC (près de 285 millions de dollars aujourd’hui) alors qu’il nettoyait sa maison en 2013.

Les services de récupération de portefeuille ont gagné en popularité au cours des dernières années, mais facturent souvent des pourcentages importants des fonds qu’ils récupèrent. Grauer a déclaré qu’il existe des solutions industrielles destinées à réduire les risques de pertes accidentelles, notamment « le stockage de votre crypto-monnaie sur un échange connu et fiable, ou un portefeuille dynamique, similaire à ce que vous faites avec une banque ».

L’approche contraste avec ceux qui soutiennent que si un utilisateur ne contrôle pas les clés privées de son portefeuille, il ne possède pas réellement les pièces qu’il contient. S’adressant à Cointelegraph, Brooks de Crypto Asset Recovery semblait être d’accord avec Grauer, ajoutant cependant que « la crypto peut être extrêmement compliquée », et en tant que tel, il pense que « les nouveaux investisseurs sont mieux lotis avec des portefeuilles de garde ».

Pour Brooks, si un utilisateur décède soudainement ou subit un accident grave, il est facile pour ses proches de réclamer sa crypto à partir d’un portefeuille de garde, mais il est difficile de le faire en utilisant une clé privée. Naim de Kirobo pense que l’industrie de la récupération de crypto-monnaie peut être importante, mais fait partie d’une approche rétrograde :

« Le principal effet de tant de crypto perdue est qu’elle fait obstacle à l’adoption massive. Si les gens ne se sentent pas en sécurité avec la cryptomonnaie, ils ne l’utiliseront tout simplement pas. Il n’est pas acceptable que l’oubli des identifiants d’accès soit irréversible.

Il a ajouté que les cartes de crédit ne seraient pas aussi populaires qu’elles le sont si « il y avait de fortes chances de perdre de l’argent de manière irréversible à chaque fois que vous en utilisiez une ». La solution pourrait être liée aux plateformes de crypto-monnaie et à leur expérience utilisateur, qui pourraient, par exemple, mettre en place des listes blanches de la même manière que les plateformes bancaires en ligne le font pour éviter les erreurs courantes.

Pour l’exécutif, il est « incroyable qu’écrire des mots sur un morceau de papier ou les mémoriser soit la meilleure pratique pour la sécurité en 2022 », car cela montre que « la crypto n’a pas de filet de sécurité contre l’erreur humaine ».

Le marché libre a tenté de proposer de meilleures solutions au fil du temps, notamment la création de feuilles de titane sur lesquelles les utilisateurs peuvent écrire leurs phrases de départ ou leurs clés privées. Ces feuilles sont plus difficiles à jeter par accident et peuvent souvent survivre à des catastrophes naturelles. Certains portefeuilles, dont Coinbase Wallet, permettent aux utilisateurs de sauvegarder leurs clés privées sur Google Drive ou iCloud.