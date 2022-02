Les cryptos qui ont le potentiel de prospérer en 2022 [Video] | Cryptomonnaie

Selon Investopedia, en novembre 2021, il existait plus de 10 000 crypto-monnaies.

Par définition, certains d’entre eux sont tout simplement des ordures.

D’autres ont une utilité limitée, d’autres encore (Dogecoin – nous pensons à vous) ne font pas grand-chose – mais en tant que Kardashians de la crypto – ils se déplacent et gagnent de l’argent pour une raison quelconque – personne ne sait vraiment pourquoi.

Enfin, il y a les pièces qui changeront la donne – les Facebook et les Apple des altcoins.

Le problème de deviner les gains à réaliser est que la grande majorité de ces 10 000 cryptos volent sous le radar, et seuls les plus populaires flottent à la surface où ils peuvent être vus.

Du point de vue de l’investissement, il est presque impossible – non, il est en fait impossible – de prédire comment un altcoin obscur comme Shiba Inu pourrait soudainement attirer l’attention de la communauté des investisseurs, ou jusqu’où il ira.

Nous aimerions que chaque pièce aille sur la lune.

Mais, contrairement à la prédiction d’actions, d’obligations ou de devises, la cryptomonnaie nécessite un autre type de réflexion. Il faut imaginer.

Imaginer quelque chose comme la programmabilité de l’argent prend un tout autre état d’esprit.

Pousser ces réflexions un peu plus loin et voir comment nous pouvons appliquer de l’argent programmable, et les façons dont les nouveaux systèmes de financement peuvent gagner ou perdre, constituent une grande partie du défi lorsqu’il s’agit de sélectionner les altcoins pour votre portefeuille.

Une autre chose à laquelle il faut penser est dans quoi vous investissez vraiment.

La crypto-monnaie restera pour le moment le « Wild West of Finance », mais un nouveau shérif sera en charge – l’Union européenne (UE) intervient en tant qu’adjoint dans cette histoire, car les États-Unis (États-Unis) ont été lents agir.

Tout comme elle l’a fait avec le RGPD (Règlement général sur la protection des données), l’UE déclare qu’elle ne tolérera plus les pièces stables non réglementées ou les projets douteux avec peu de valeur utilitaire, des livres blancs moche et dénués de sens et un marketing trompeur.

Il ne permettra pas non plus les échanges non professionnels qui escroquent les citoyens.

Cependant, il souhaite soutenir l’innovation et faire tout son possible pour empêcher les progrès étouffants dans les domaines authentiques du Bitcoin et de la blockchain, comme il l’a fait dans d’autres domaines.

La technologie regorge d’entités qui étaient au sommet de leur art et inattaquables autrefois – mais désormais reléguées au deuxième rang ou à l’histoire – Compaq, Friends Reunited, Jawbone et Alta Vista ne sont que quatre exemples.

Avec les mises en garde que cette liste n’est ni exhaustive ni définitive, voici quelques cryptos majeures qui pourraient exploser en 2022.

Bitcoin (BTC), bien sûr, reste le Big Daddy de tous.

Lancé il y a plus de dix ans, les hauts et les bas de Bitcoin ont fasciné des millions de personnes à travers le monde.

L’incertitude sur la situation minière après l’interdiction et l’expulsion des mineurs de Chine (principalement délocalisés au Texas aux États-Unis pour l’énergie bon marché) et les inévitables tentatives de législation et de réglementation ont toutes eu un effet.

Mais l’utilisation de Bitcoin, et son acceptation plus large, ne cesse de croître, et couplée à son plafond de 21 millions d’unités, la rareté créée devrait assurer un rendement plutôt qu’une perte, à long terme.

En conséquence, des dizaines de commentateurs ont incliné leur chapeau sur le ring, donnant des estimations de prix Bitcoin de 100 000 $ à 250 000 $, par bitcoin, d’ici la fin de 2022.

Ethereum (ETH), est une plateforme logicielle décentralisée. Ethereum permet la création de contrats intelligents et d’applications décentralisées (dapps) sans intervention de tiers, fraude, temps d’arrêt ou contrôle.

N’importe qui, quelle que soit sa religion, son origine ethnique ou sa nationalité, peut utiliser la plateforme financière décentralisée d’Ethereum.

Ceux qui n’ont pas d’infrastructures et d’identifications publiques peuvent avoir accès à des assurances, des prêts et des comptes bancaires, ainsi qu’à une gamme d’autres services financiers dans différents pays du monde entier – pour la première fois de leur vie.

Jeton crypto spécifique à la plate-forme d’Ethereum, éther, alimente les applications de la plateforme. Il s’agit d’une alternative à la méthode de preuve de travail de Bitcoin, qui récompense les mineurs pour le traitement des transactions avec plus de Bitcoin.

Litecoin (LTC), lancé en 2011, est l’un des cryptos surnommé « l’argent à l’or de Bitcoin » en raison de sa similitude avec Bitcoin. Un ancien développeur Google et diplômé du MIT, Charlie Lee, est le cerveau derrière Litecoin.

Il n’y a pas d’autorité centrale contrôlant le réseau de paiement mondial open source de Litecoin qui emploie « crypter » comme une preuve de travail que les processeurs grand public peuvent décoder.

Litecoin est similaire à Bitcoin à bien des égards, sauf qu’il génère des blocs plus rapidement, confirmant les transactions à une vitesse fulgurante.

En plus de ses développeurs, les marchands de Litecoin sont également de plus en plus nombreux.

Avec une capitalisation boursière de 14 milliards de dollars et une valeur symbolique d’environ 200 dollars en novembre 2021, Litecoin est la dix-septième monnaie numérique au monde.

Cardan (ADA), a été fondée par des ingénieurs, des mathématiciens et des professionnels de la cryptomonnaie.

Cardano est une crypto-monnaie « Ouroboros proof-of-stake ».

Le projet Cardano a commencé suite à des problèmes liés au développement d’Ethereum.

La blockchain de Cardano a été développée grâce à une expérimentation considérable et à des recherches évaluées par des pairs par l’équipe derrière elle.

Entre eux, ces experts ont rédigé plus de 90 publications sur la technologie blockchain et Cardano s’appuie sur ces études

Cardano semble avoir un net avantage sur ses homologues de preuve de participation et d’autres crypto-monnaies importantes en raison de cette approche de test intensive.

Connue sous le nom de « tueur d’Ethereum », la blockchain de Cardano est censée être capable de faire encore plus que celle d’Ethereum.

Cardano en est encore à ses balbutiements.

Les applications financières décentralisées sont encore loin, bien qu’elles aient battu Ethereum au concept de consensus de preuve de participation.

Avec des produits financiers décentralisés comme Ethereum et des solutions pour l’interopérabilité de la chaîne, la fraude électorale et le suivi des contrats légaux, Cardano a l’intention d’être au monde système d’exploitation financière.

Cardano a une valeur marchande de 57 milliards de dollars en novembre 2021, et un ADA se négocie actuellement à 1,79 $.

Pois (DOT), est une pièce de preuve de participation conçue pour permettre l’interconnexion de la blockchain. Son protocole relie les chaînes de blocs sans autorisation et avec autorisation, ainsi que les oracles. Cela permet aux systèmes de collaborer. La chaîne de relais de Polkadot permet cette compatibilité réseau. Il autorise également les «parachains», ou blockchains parallèles, avec un jeton natif.

Contrairement à Ethereum, les développeurs peuvent créer leur propre blockchain tout en utilisant la sécurité de Polkadot. Avec Ethereum, les développeurs peuvent établir de nouvelles chaînes de blocs, mais ils doivent trier leurs propres mécanismes de sécurité, laissant les projets plus récents et plus petits exposés et vulnérables. Polkadot appelle cela la sécurité partagée.

La valorisation boursière de Polkadot était d’environ 41 milliards de dollars en novembre 2021, et un DOT valait 39 dollars.

Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Cash (BCH) est l’un des premiers et des plus célèbres hard forks du Bitcoin classique.

En raison du monde décentralisé des monnaies numériques, les modifications à grande échelle du code sous-jacent à un jeton ou à une pièce doivent être approuvées par une majorité d’utilisateurs. Dans le domaine de la cryptomonnaie, un fourchette se produit lorsque les développeurs et les mineurs ne sont pas d’accord sur un nouveau chemin.

Une nouvelle chaîne est créée lorsque les groupes ne parviennent pas à s’entendre sur une nouvelle version de la pièce précédente, avec des modifications de code.

BCH est né en août 2017 de l’une de ces scissions, avec le concept que des blocs plus gros peuvent transporter plus de transactions, augmentant ainsi la vitesse des transactions.

BCH a une valeur marchande d’environ 10,5 milliards de dollars et une valeur symbolique de 555 dollars en novembre 2021.

Stellar (XLM), est un réseau de chaînes de blocs ouvert qui relie les institutions financières pour les transactions plus importantes. En conséquence, les transactions bancaires et d’investissement impliquant de nombreux intermédiaires, qui coûtaient beaucoup d’argent et prenaient des jours, peuvent désormais être conclues instantanément, sans intermédiaires et à un coût minime.

L’utilité transfrontalière de Stellar signifie que n’importe qui peut l’utiliser – pas seulement les entreprises institutionnelles qu’il vise. Il est considéré comme une blockchain d’entreprise et, en raison de sa nature ouverte, utilise sa propre devise appelée « Lumens ». Pour trader sur le réseau, les utilisateurs doit posséder Lumens.

Stellar Lumens valait 0,33 $ et avait une valorisation boursière de 8 milliards de dollars en novembre 2021.

Dogecoin (DOGE), aucune liste pour 2022 ne serait complète sans jeter un coup d’œil à la première « pièce meme ».

Dogecoin a commencé comme une blague par Billy Markus et Jackson Palmer, en 2013, pour se moquer de la spéculation et de la crédulité imprudentes du marché de la crypto-monnaie.

« Doge » s’est propagé et a atteint 0,71 $ après qu’Elon Musk – un grand fan de la pièce – ait vu un dollar rapide et promu la pièce lors de son apparition sur Saturday Night Live.

La valorisation boursière de Dogecoin était de 29,2 milliards de dollars en novembre 2021, et un DOGE valait environ 0,22 $, ce qui en faisait la dixième plus grande crypto-monnaie.

L’espace ne nous permet pas de parcourir le reste de notre liste « à surveiller » avec autant de détails – mais voici quelques altcoins qui semblent prometteurs pour l’année à venir et dans le futur, que vous pouvez rechercher par vous-même :

Bonne chance – « vers la Lune … »