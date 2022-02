Le prix du Bitcoin rompt la longue tendance baissière diagonale, les indicateurs impliquent un changement haussier du sentiment | Cryptomonnaie

La hausse des prix du Bitcoin a ajouté des milliards à la capitalisation boursière de la cryptomonnaie du jour au lendemain. Les partisans considèrent que 41 000 $ sont un niveau clé pour la tendance à la hausse des prix du Bitcoin.

L’indice Bitcoin Fear & Greed est considéré comme un indicateur fiable d’un changement de sentiment des investisseurs sur le marché de la cryptomonnaie. L’indicateur affichait 37/100, la première sortie de la zone rouge à partir de décembre 2021.

La lecture implique que les perspectives des investisseurs sont devenues haussières sur Bitcoin pour la première fois en 2022. L’indice a atteint son point le plus bas cette année en janvier lorsqu’il a indiqué une peur extrême à 8/100. À mesure que l’indicateur grimpe, le sentiment des investisseurs devient moins craintif.

Alors que le sentiment des investisseurs sur Bitcoin change, l’actif a franchi 41 000 $ du jour au lendemain, brisant une longue tendance à la baisse. Le rallye des prix du Bitcoin à 41 000 $ a ajouté 170 milliards de dollars à la capitalisation boursière de la cryptomonnaie.

Un autre facteur qui alimente le sentiment des investisseurs est la proposition de Jack Dorsey d’alimenter le revenu de base universel (UBI) avec Bitcoin. Dorsey a proposé l’UBI basé sur Bitcoin à Aarika Rhodes, une candidate au Congrès américain, dans un récent chat spatial sur Twitter.

Les analystes ont évalué la tendance du prix du Bitcoin et ont noté que 41 000 $ restent le niveau clé du prix du Bitcoin. Will Clemente, l’analyste principal des informations chez Blockware, estime que le prix du Bitcoin vise 47 000 $. Clemente a fixé un objectif majeur de 58 000 $ pour le prix du Bitcoin.

Prix ​​​​assez simple en termes d’action pour BTC.

Boîte(s) verte(s) d’enchères ; aimerait voir un ensemble bas plus élevé pour la suite. Retournez la zone 40-41k comme support et pouvez commencer à viser 47K qui est PoB en confluence avec le prix annuel ouvert et STH réalisé. La zone majeure finale est de 58k. pic.twitter.com/jJqs5qe8tB

– Will Clemente (@WClementeIII) 5 février 2022