Vitalik Buterin propose de faibles frais de transaction sur la couche 2, alimente la tendance à la hausse des prix d’Ethereum | Cryptomonnaie

Les développeurs d’Ethereum envisagent d’ajouter des transactions portant des blob pour augmenter l’évolutivité des rollups.

Les mises à jour proposées pourraient réduire les frais de transaction, fournir un soulagement immédiat avant que le partage ne soit terminé.

Le sentiment des investisseurs sur Ethereum s’est amélioré car l’altcoin a reçu une allocation plus importante, sur la base d’une enquête CoinShares.

Les analystes estiment que le prix d’Ethereum est au point de départ ou de rupture puisqu’il atteint 3 000 $ tout en maintenant une structure haussière.

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a proposé une solution pour soulager temporairement les problèmes d’évolutivité et les frais de transaction sur la couche 2, avant le sharding. De nouvelles mises à jour pourraient être regroupées et ajoutées au hard fork de Shanghai.

Les perspectives des investisseurs sur Ethereum deviennent optimistes avant les nouvelles mises à jour

La feuille de route de développement d’Ethereum est en constante évolution. Vitalik Buterin, le co-fondateur du réseau Ethereum, a proposé une nouvelle mise à jour pour apporter un soulagement immédiat aux solutions de mise à l’échelle de couche 2 sans sharding.

Les rollups, ou chaînes de couche 2, héritent de la sécurité, de la décentralisation et de la liquidité du réseau Ethereum. Les rollups à un stade précoce comme Optimism, Arbitrum et StarkNet attendent une optimisation supplémentaire en 2022. Buterin a suggéré des « transactions porteuses de blob » qui réduisent les frais de transaction de cinq fois ou plus d’ici la fin de 2022.

La couche 1 d’Ethereum peut continuer à rester chère ; cependant, une évolutivité plus élevée et des cumuls sans connaissance (zk) peuvent offrir les frais les moins chers aux utilisateurs. Finalement, les utilisateurs utiliseraient exclusivement les rollups zk plutôt que d’interagir directement avec le réseau Ethereum.

Certaines propositions pour ajouter des « transactions porteuses de blob » dans un hard fork dans un futur proche, apportant une plus grande évolutivité aux cumuls avant que le partitionnement complet ne soit terminé. https://t.co/oRTSwAC1oD — vitalik.eth (@VitalikButerin) 5 février 2022

Des coûts de transaction plus bas et une évolutivité plus élevée devraient stimuler les perspectives des investisseurs sur Ethereum. CoinShares, une société de marchés de capitaux, a récemment mené une enquête bimensuelle sur les gestionnaires de fonds d’actifs numériques. Les résultats de l’enquête révèlent que le sentiment des investisseurs s’est amélioré pour Bitcoin et Ethereum.

Le rapport révèle la corrélation sous-jacente entre le sentiment des investisseurs et l’allocation aux actifs numériques. Par rapport aux altcoins Polkadot, Cardano et Solana, des allocations relativement plus importantes accompagnent une amélioration des perspectives sur Ethereum.

Le rapport lit:

Les allocations aux actifs numériques ont reflété les perspectives de croissance des actifs numériques, où les allocations ont été légèrement augmentées pour les plus grandes pièces [Bitcoin, Ethereum] au détriment des altcoins.

Les analystes ont évalué la tendance des prix d’Ethereum et ont noté que l’altcoin est à un point de rupture.

@AltcoinSherpa pense qu’un retour aux plus bas est probable dans Ethereum ; cependant, le prix a maintenu une structure de marché haussière sur le graphique hebdomadaire de 4 heures, 3 000 $ est le point de départ ou de rupture.

$ETH: Ce n’est généralement pas ainsi que se forment les fonds ; Je pense qu’un retour vers les bas est probable (éventuellement). Cela dit, le prix a toujours maintenu une structure de marché haussière sur le 4h w. HH/HL. À l’approche d’une zone effrayante dans les années 3000, soyez prudent. #Ethereum $ETHUSD pic.twitter.com/9KoAwUnsM2 — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) 4 février 2022

Les analystes de Netcost-Security pensent que les traders d’Ethereum sont désespérés alors que l’altcoin approche les 3 500 $.