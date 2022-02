Le juge Torres dévoile des documents confidentiels dans l’affaire SEC contre Ripple, XRP poursuit sa tendance à la hausse | Cryptomonnaie

La dernière décision du juge Torres descelle les e-mails adressés à Chris Larsen et Brad Garlinghouse.

Torres a donné à Ripple la possibilité de répondre à la requête de la SEC visant à annuler la défense de notification équitable.

L’annonce du nouveau partenariat stratégique de Ripple et la mise à jour sur le procès alimentent les perspectives haussières des investisseurs.

Les analystes prédisent un rallye explosif du prix Ripple alors que l’altcoin forme un triangle symétrique.

La juge Analisa Torres a accordé et partiellement rejeté la demande de l’accusé de sceller les pièces à conviction dans l’affaire SEC c. Ripple. Les partisans pensent que le procès pourrait devenir plus intéressant pour Ripple avec des décisions majeures dans l’affaire.

L’affaire SEC contre Ripple prend une autre tournure; les investisseurs deviennent optimistes

L’avocat Jeremy Hogan, un partisan de Ripple, estime que les deux prochains mois pourraient être intéressants dans le procès SEC contre Ripple. Les principales décisions dans l’affaire sont alignées alors que la juge Analisa Torres accepte et rejette en partie Ripple et la demande du défendeur individuel de sceller les pièces à conviction.

Dans une mise à jour récente, le juge Torres a ordonné trois documents non scellés – 172-1, l’avis de déposition de Brad Garlinghouse dans l’enquête officielle de la SEC, 179-4, une chaîne d’e-mails de Chris Larsen et 179-5, un e-mail de Brad Garlinghouse.

À la suite d’une ordonnance de publication de documents déposés à la fois du côté de la SEC et de Ripple, le juge Torres a accédé à la demande du géant du paiement de déposer une réponse à la requête en radiation de la défense du préavis équitable.

Ripple a déposé une requête pour soumettre une réponse le 7 juin 2021, suite à la décision du juge Torres selon laquelle elle est due le 9 février 2022.

La récente nouvelle du partenariat de Ripple avec Modulr, qui propose des paiements en tant que service, combiné au résultat de la décision du juge Torres, a alimenté un sentiment haussier parmi les investisseurs.

@DefendDark, un analyste crypto, a évalué la tendance des prix Ripple et a prédit un rallye de 30% alors que l’objectif des yeux altcoin était de 0,90 $. L’analyste note que Ripple a formé un triangle symétrique et que le support de croisement à 0,59 $ confirme un rallye de l’altcoin.

Les analystes de Netcost-Security estiment que la tendance haussière de Ripple est limitée à 0,70 $.