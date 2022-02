Solana teste à nouveau la résistance, les traders poussent SOL vers 125 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a été rejeté près de la zone de résistance de 110 $ mais s’est rapidement rétabli pour le tester à nouveau.

Certains vendeurs à découvert peuvent être piégés si les traders peuvent rallier SOL au drapeau haussier précédent.

La pression à la baisse demeure.

L’action des prix de Solana a eu ses faux pas cette semaine, plus que la plupart des crypto-monnaies à forte capitalisation boursière. Cependant, les acheteurs ne semblent pas découragés cette semaine alors qu’ils font une autre course au niveau de résistance de 110 $ malgré quelques nouvelles négatives et des fondamentaux.

Les prix haussiers de Solana recherchent une cassure au-dessus de 110 $ pour tester 125 $

L’action des prix de Solana mercredi et jeudi ressemblait à une très forte probabilité qu’une poursuite baissière se produise. Il y avait de nombreuses bonnes raisons de parier que cela se produirait pour les haussiers et les baissiers qui pensaient que Solana plongerait plus bas. L’une des principales raisons était la divergence baissière cachée alors que SOL s’échangeait contre un niveau de résistance critique.

De nombreuses nouvelles positions courtes ont été ajoutées sur les bourses de produits dérivés qui ressentent probablement la pression alors que Solana est revenu dans cette zone critique de 110 $. Si les traders souhaitent positionner Solana pour initier une nouvelle course haussière, une clôture quotidienne à 120 $ ou plus est nécessaire.

Une clôture supérieure à 120 $ signifie que le prix de Solana a clôturé au-dessus du Kijun-Sen, un retracement de Fibonacci de 38,2 %, une expansion antérieure de Fibonacci de 100 % et la ligne de tendance inférieure d’un ancien drapeau haussier. De plus, une clôture à 120 $ invaliderait la divergence baissière cachée actuelle qui pourrait continuer à peser sur le prix de Solana.

SOL/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Si les traders ne parviennent pas à pousser Solana à 120 $, le récent nouveau test de 110 $ pourrait être un piège haussier et le dernier nouveau test avant le début d’une poussée vers la zone de 75 $.