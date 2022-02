Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : Cryptos établit un plancher qui verra un nouveau rallye en 2022 | Cryptomonnaie

L’action des prix Bitcoin maintient une structure de support cruciale, les performances sont à la traîne de l’ETH.

Le prix Ethereum est sur le point de clôturer la semaine avec un gain de près de 12 %.

La congestion des prix XRP pourrait prendre fin très bientôt, entraînant une forte cassure.

L’action des prix du Bitcoin pour la semaine est mitigée et indécise par rapport à l’ETH et au marché des altcoins. Le prix Ethereum prolonge son rallye depuis les creux de la semaine dernière. Le prix XRP cherche à rattraper BTC et ETH en connaissant son propre rallye.

Bitcoin reste au-dessus de 37 250 $ mais sous-performe le marché des altcoins

Le prix du Bitcoin a été principalement neutre tout au long de la semaine, avec un gain marginal par rapport à l’ouverture hebdomadaire. Plus important encore, BTC a pu fermer au-dessus du bas du nuage Ichimoku (Senkou Span B). Malgré les performances médiocres, la clôture hebdomadaire actuelle du chandelier suffit à confirmer le chandelier de retournement haussier de la semaine dernière (modèle de marteau haussier).

Les oscillateurs sur le graphique hebdomadaire soutiennent la poursuite de l’élan haussier. Les bandes Optex restent dans des conditions de survente extrêmes tandis que l’indice de force relative maintient le support au niveau final de survente dans un marché haussier à 40. De plus, l’indice composite est dans une position idéale pour commencer un croisement au-dessus de ses moyennes mobiles, créant un puissant taureau signaler quand cela se produit.

Le potentiel de hausse avant le week-end est probablement limité à la zone de valeur de 41 000 $ à 42 000 $. Le retracement de Fibonacci de 61,8 %, le sommet du nuage hebdomadaire Ichimoku, le point de contrôle du volume 2022 et le Tenkan-Sen hebdomadaire se situent au-dessus de Bitcoin entre les fourchettes de prix de 41 200 $ et 43 250 $.

Toute clôture hebdomadaire en dessous du Cloud invalidera toute perspective haussière à court et moyen terme. Un marché baissier prolongé commencera probablement dans ce scénario.

Le prix d’Ethereum approche du niveau critique de 3 000 $

L’action des prix Ethereum tout au long de la semaine a été spectaculaire. À l’exception d’une certaine pression de vente mercredi, l’ETH n’a fait que marcher de plus en plus haut. Depuis le plus bas de la semaine dernière, les haussiers ont poussé Ethereum à un rallye dépassant 32 %. De plus, ce chandelier hebdomadaire confirme le modèle de chandelier d’inversion haussier de la semaine dernière (le Dragonfly Doji).

Le support contre le retracement de Fibonacci de 61,8 % et le sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span A) confirme probablement un plancher de support. La prochaine cible pour les traders est le retracement de Fibonacci de 50% à 2 900 $ – mais plus probablement, c’est le niveau de prix critique et psychologique de 3 000 $.

Les risques à la baisse, cependant, demeurent et sont probablement limités au niveau de soutien de 2 500 $. En dessous, Senkou Span B (en bas du nuage Ichimoku) est la prochaine zone de support principale à 2 300 $. Toutes les perspectives haussières du prix Ethereum à court terme seront invalidées si une clôture hebdomadaire est inférieure au nuage Ichimoku.

Évasion haussière du prix du XRP imminente

Le prix du XRP a passé les onze derniers jours de négociation dans une fourchette de négociation restreinte entre 0,60 $ et 0,63 $, avec peu de tentatives pour se déplacer au-dessus ou en dessous de cette fourchette. Cependant, les résultats de cette consolidation ont créé une longue opportunité sur le graphique point et figure de XRP.

La configuration hypothétique du commerce long est un ordre d’achat stop à 0,65 $, un stop loss à 0,61 $ et un objectif de profit à 0,80 $. L’entrée est basée sur la cassure au-dessus d’un modèle triple sommet qui se développerait à 0,64 $. Cela pourrait également être interprété comme une cassure quadruple supérieure divisée.

L’entrée longue représente un rapport récompense/risque de 3,75:1 avec un objectif de profit implicite de près de 24 % par rapport à l’entrée. Étant donné que les transactions atteignent rarement leur plein potentiel cible de profit, un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit implicite. Le commerce de prix XRP est invalidé si la colonne O actuelle passe à 0,57 $.