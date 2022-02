Cardano voit les traders ne pas encore fuir la scène alors que 1,00 $ tient toujours | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano continue de tourner autour de 1,00 $.

Avec la stagnation du RSI, les vents favorables du marché mondial pourraient être le catalyseur d’une tendance haussière.

Le premier objectif est fixé à 1,20 $, détenant 15 % de gains.

Le prix de Cardano (ADA) reste silencieux car ni les haussiers ni les baissiers ne semblent prêts à céder du terrain sur leurs positions. Avec les marchés mondiaux sur le devant de la scène après les bénéfices d’Amazon, cela pourrait ouvrir la voie à un effet d’entraînement haussier, un catalyseur qui déclenche une brève tendance à la hausse vers 1,20 $. A ce niveau, les haussiers trouveront le pivot mensuel et, ce faisant, réaliseront 15% de gains.

Les traders ADA attendent un catalyseur pour déclencher le feu d’un rassemblement

Les haussiers de Cardano tentent de garder le contrôle de la situation, ce qui n’est pas facile car les marchés ont été agités ces derniers jours. Les premiers jours de février étaient déjà plus volatils que tout le mois de janvier. Mais les éléments ne s’additionnent pas pour Cardano, où les haussiers et les baissiers s’affrontent et l’orientation future des pièces de Cardano réside dans la balance.

Les traders ADA voudront s’asseoir sur leurs mains et attendre que le sommet à 1,10 $ soit cassé. Cela devrait déclencher une certaine conviction et voir les haussiers ajouter davantage à leurs positions. Avec ce mouvement, attendez-vous à ce que l’action des prix augmente vers le pivot mensuel à 1,20 $, où les haussiers voudront faire une pause avant de penser à casser la moyenne mobile simple sur 55 jours à 1,25 $.

Graphique journalier ADA/USD

À la baisse, les choses semblent légèrement plus sombres, les traders étant poussés contre le niveau de 1,00 $. Les raisons de cette poussée et de cette pression à la baisse pourraient provenir des turbulences du marché mondial ou de la géopolitique. Attendez-vous à ce que 1,00 $ fournisse un support solide, et si ce n’est pas le cas, une courte baisse vers 0,90 $ serait le prochain arrêt en cas de baisse.