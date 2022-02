Les marchés financiers continuent de montrer leur appétit pour les fusions et acquisitions dans les services liés au risque climatique | Cryptomonnaie

Depuis 2019, Moody’s, Standard & Poor et le Dow Jones ont investi des milliards de dollars dans l’espace des risques climatiques alors que l’investissement ESG se généralise. En 2022, nous assisterons à une consolidation de cette tendance et à la création de plateformes de données climatiques robustes pour mieux structurer les investissements ESG.

La récente frénésie d’acquisition autour d’ESG a du bon et du mauvais. C’est bien parce que le marché croit enfin qu’il y a des risques climatiques et sociétaux qui doivent être intégrés dans les actifs, et c’est mal parce que le marché spécule sur tout ce qui est ESG (en particulier en faveur des problèmes climatiques et des tendances nettes zéro), il y aura plus de greenwashing ainsi que des pressions inflationnistes. Cela est particulièrement vrai si la transition vers l’ESG et les efforts prioritaires de décarbonation se produisent trop rapidement sans politiques adéquates.

Cette tendance à l’acquisition est motivée par les investisseurs et les entreprises qui exigent des analyses basées sur des données plus fiables pour soutenir leurs décisions d’investissement et de stratégie en ce qui concerne l’ESG, l’investissement d’impact et la finance verte. Alors qu’ESG se consolide tout au long de 2022, nous aurons plus d’activités de fusions et acquisitions autour de l’intelligence des risques climatiques. Cela aidera à combler les lacunes indispensables en matière d’analyse géospatiale, de risque climatique, de vulnérabilité et d’exposition. Les grandes entreprises à la tête de ces efforts visent à devenir les fournisseurs de services de choix en matière de risques climatiques, car il y aura une augmentation considérable de la demande de données sur les risques climatiques.

Signaux du marché

Voici quelques exemples marquants de cette M&Attend. En août de l’année dernière, Moody’s a payé plus de 2 milliards de dollars pour acheter l’une des principales sociétés de modélisation des risques, RMS. Il s’agit d’une société mondiale d’ingénierie des risques avec des revenus annuels d’environ 300 millions de dollars. Grâce à cette acquisition, Moody sera en mesure d’intégrer des stratégies intersectorielles d’évaluation et d’évitement des risques pour ses clients du secteur de l’assurance. Une autre acquisition clé qui montre cette tendance du marché est l’acquisition en janvier 2022 par S&P Global de Climate Service, une société de modélisation des risques climatiques basée en Caroline du Nord. Avec cette acquisition, ainsi qu’avec le lancement de son fonds axé sur l’ESG en 2021, S&P Global devient plus compétitif, en particulier auprès des clients de la jeune génération respectueux du climat. Le S&P Global peut désormais offrir à ses clients un nombre complet de services tels que les données sur les risques, l’analyse comparative et la notation pour mieux intégrer les risques naturels et technologiques (tels que les catastrophes climatiques, les inégalités numériques et les chocs de cybersécurité) dans leurs décisions d’investissement. Au moment où j’écris cet article, une autre institution de Wall Street, le Dow Jones, a lancé sa plateforme de données sur la durabilité pour rationaliser ses processus d’investissement ESG. Comme l’a rapporté Yahoo Finance, grâce à cette plateforme de données, le Dow Jones sera en mesure de fournir une analyse quotidienne des risques et une notation climatique sur plus de 6 000 sociétés cotées en bourse. Cela guidera les entreprises financières à prendre de meilleures décisions d’investissement ESG sur la base de sources de données durables plus dynamiques, précises et transparentes. Dans le secteur bancaire, de grandes banques américaines et canadiennes telles que Wells Fargo, Bank of America et Royal Bank of Canada ont créé un consortium pour mieux mesurer le risque climatique, car elles veulent devenir les banques de demain soucieuses du climat.

Tendance à venir

Andrea Zanon, conseillère ESG internationale qui a conseillé des institutions financières internationales et plus de 20 pays et le ministre des Finances pour développer des stratégies ESG, de résilience et de durabilité, commente :

Les marchés financiers ont rattrapé leur retard au cours des deux dernières années pour surmonter l’incertitude entourant le climat et les risques de catastrophes naturelles. Ces acquisitions récentes, associées aux actions politiques américaines et européennes, incitent fortement les autres institutions des marchés de capitaux à suivre leur exemple et à devenir plus actives dans le mouvement ESG axé sur le climat. Cela est également confirmé par la participation sans précédent de banques, de fonds d’investissement et d’entreprises du Fortune 500 au Sommet sur le climat COP26 qui s’est tenu au Royaume-Uni en novembre 2021. Pour la toute première fois, les grandes banques, les compagnies d’assurance et les régulateurs financiers du monde sont travaillant ensemble et se sont engagés à intégrer les émissions de carbone dans les stratégies et les décisions pour permettre une transition plus ordonnée vers une « économie à zéro carbone net ». et tendances. Attendez-vous à plus en 2022 avec la croissance de la bulle ESG.